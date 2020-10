Formule 1 : premiers essais pour Fernando Alonso chez Renault

publié le 13/10/2020 à 17:52

Fernando Alonso a piloté pour Renault F1 Team ce mardi 13 octobre lors d'une journée de tournage sur le Circuit de Catalunya-Barcelone en Espagne. Le pilote aux 312 GP de F1 a parcouru 21 tours au volant de la voiture Renault R.S.20 qui est monté sur la 3e marche du podium lors du Grand Prix de l’Eifel le week-end dernier avec l’Australien Daniel Ricciardo.

C'était un retour à la maison à bien des égards pour l'Espagnol. C’est en effet en catalogne il y a vingt ans que la natif d’Oviedo avait fait ses débuts pour Benetton, sur le même circuit. C’est également sur ce circuit qu’il a remporté deux victoires extrêmement populaires au Grand Prix d'Espagne, en 2006 avec Renault et en 2013 avec Ferrari.

"C'était incroyable de pouvoir conduire ces voitures après deux ans et de ressentir à nouveau la vitesse, à quel point tout va si vite, virage après virage, les performances au freinage et tout ce qu'une voiture de Formule 1 a à offrir", explique Fernando Alonso. "C'était spécial d'être de retour à Barcelone. La dernière fois que j'ai conduit un moteur Renault, c'était en 2018 et j'ai ressenti un pas en avant. Je n’ai pas été en mesure d’optimiser les performances de la voiture car je ne suis pas encore à la hauteur, mais je suis content de la journée".

Surnommé le Taureau des Asturies, Fernando Alonso, double champion du Monde de Formule 1 en 2005 et 2006 avec Renault avait annoncé la fin de sa carrière en Formule 1 à l'issue de la saison 2018 et avait depuis disputé le Dakar, les 500 miles d’Indianapolis et remporté les 24 heures du Mans.

C’est en juillet dernier que Renault F1 Team a annoncé son retour en Formule 1 dès le début de la saison 2021 en remplacement de Ricciardo en partance chez McLaren et aux côtés du Français Esteban Ocon dans une écurie qui sera rebaptisée Alpine F1 Team.