Formule 1 : Mercedes retire son appel, Max Verstappen définitivement champion du monde

Murée dans le silence depuis la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi, dimanche 12 décembre, qui a vu Max Verstappen s’imposer devant Lewis Hamilton décrochant ainsi le titre mondial, l’écurie Mercedes s’est exprimée dans un communiqué, jeudi 16 décembre, alors que doit se tenir dans la soirée le grand gala de la FIA où seront récompensés les champions de l’année 2021.

"Avec Lewis, nous avons délibérément réfléchi à la manière de réagir aux événements de la finale de la saison de Formule 1, explique le communiqué. La raison pour laquelle nous avons protesté contre le résultat de la course était parce que les règlements de la voiture de sécurité ont été appliqués d’une nouvelle manière qui a affecté le résultat de la course, après que Lewis a été en tête et en voie de remporter le championnat du monde".

Cette décision de retirer l'appel fait suite à l'annonce par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) mercredi 15 décembre de l'ouverture d'une enquête sur les événements controversés qui se sont produits à la fin du GP. "L'écurie Mercedes va activement collaborer avec cette commission (...) Nous tiendrons la FIA responsable de ce processus et nous retirons notre appel par la présente", précise le constructeur allemand.

Nous sommes impatients de vous livrer le combat sur la piste la saison prochaine Mercedes

Toute l’équipe Mercedes a aussi tenu dans ce communiqué à féliciter le nouveau champion du monde de Formule 1. "À Max Verstappen et Red Bull Racing : nous tenons à exprimer notre sincère respect pour vos réalisations cette saison. Vous avez rendu ce combat pour le titre de champion de Formule 1 vraiment épique. Max, nous te félicitons, ainsi que toute ton équipe. Nous sommes impatients de vous livrer le combat sur la piste la saison prochaine".