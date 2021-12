Pourquoi la Formule 1 fait de nouveau vibrer le public

Le sujet du jour. Le suspens est total avant le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Qui de Max Verstappen ou Lewis Hamilton sera sacré champion du monde ? Les deux pilotes, à égalité de points au classement, s'affrontent à Abou Dhabi (Émirats arabes unis).



Pourquoi on en parle ? Ce sport est redevenu populaire et concerne aujourd'hui toutes les générations. Les audiences explosent. Sur Netlix, Formula One est un véritable phénomène. Avec trois saisons au compteur, la série documentaire dévoile les coulisses du paddock et la guerre entre les écuries. Qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt pour la Formule 1 ?



L'analyse. "Beaucoup de gens adorent ce sport, beaucoup le détestent aussi, mais de moins en moins parce qu'on s'aperçoit que c'est un vrai sport, insiste Frédéric Veille, spécialiste Formule 1 à RTL. Les gens commencent à comprendre qu'on ne devient pas pilote de Formule 1 par hasard, que ce sont des années et des années de sacrifices."





