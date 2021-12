Un miracle. Après une course dantesque, le Néerlandais Max Verstappen a arraché à 24 ans son premier titre mondial en Formule 1 en dépassant son grand rival Lewis Hamilton dans le dernier tour de l'ultime Grand Prix de la saison, dimanche à Abu Dhabi.

Jusqu'au dernier tour, le titre semblait promis à Lewis Hamilton, en tête de la course. Mais une violente sortie de piste du Canadien Nicholas Latifi à cinq tours de l'arrivée, a changé complétement la donne. Le temps que la monoplace de Latifi soit dégagée de la piste, la course a été placée sous drapeau jaune et lorsque les commissaires ont redonné le départ, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont retrouvés roues dans roues.

Le Néerlandais n'a pas laissé passer l'occasion de doubler Hamilton, profitant de pneus changés récemment, contrairement au Britannique. Voici trois choses à savoir sur le nouveau champion du monde de Formule 1.

Issu d'une famille de pilotes

Le tout récent champion du monde baigne depuis sa naissance dans le monde de la Formule 1 et des Grands Prix. "Toute la famille n'en avait que pour la course, donc je pense que la personne qu'est Max, et ce qu'il réalise en ce moment, en est le résultat naturel", résume son manager Raymond Vermeulen pour l'AFP.

Son manager sait de quoi il parle : il était déjà associé au père, le Néerlandais Jos Verstappen, 107 Grands Prix au compteur entre 1994 et 2003, dont deux podiums la première année.

Sa mère, Sophie Kumpen, a été l'équipière du champion du monde de F1 Jenson Button en karting : la Belge "était une pilote fantastique (...) très rapide", s'est souvenu le Britannique lors d'un podcast pour la F1.

Plus jeune coureur à prendre le départ d'un GP

Le 15 mars 2015, Max Verstappen devient le plus jeune pilote à prendre le départ d'un GP en 2015, à seulement 17 ans, 5 mois et 15 jours, sous les couleurs de Toro Rosso. Il devient en 2016 le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix à 18 ans, 7 mois et 15 jours lors du GP d'Espagne. Mais cette fois, sous les couleurs de Red Bull, son écurie encore aujourd'hui.

Mais les records de précocité s'arrêtent là. En étant sacré ce dimanche à Abu Dhabi, le Néerlandais, n'est que le quatrième plus jeune pilote à remporter un titre de champion du monde à 24 ans, 2 mois et 12 jours, derrière Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

"Avec lui, la F1 devient le deuxième sport le plus populaire derrière le football aux Pays-Bas"

Depuis six ans maintenant, ses exploits sont suivis par des millions de Néerlandais. Un journaliste explique qu'il est "aussi populaire que Johan Cruyff et Marco van Basten". Erik van Haren, du quotidien De Telegraaf explique que Max Verstappen et la F1 sont les "seuls sujets de discussion aujourd'hui en Hollande". "Avant lui, c'était le troisième sport après le football et le patinage de vitesse. Désormais, c'est le deuxième, bien plus près du foot", renchérit Joe van Burik, un journaliste néerlandais spécialiste des sports mécaniques.



Une popularité pas seulement le résultat de ses performances sportives. Sa percée à une période difficile pour l'équipe nationale de football et sa personnalité "franche et directe, typique des Néerlandais" expliquent aussi cette popularité, selon Arjan Schouten, journaliste pour le quotidien Algemeen Dagblad. "Les Néerlandais sont des fans très actifs, mais c'est encore plus fort avec lui", abondait Layla, 20 ans, lors du GP des Pays-Bas en septembre.