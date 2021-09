Formule 1 : le GP des Pays-Bas revient à Zandvoort après 36 ans d’absence

L’asphalte noir du tracé, dont une partie a spécialement été étudiée pour garantir une adhérence maximale, est prêt. Les organisateurs de ce Grand Prix des Pays-Bas 2021 assurent qu’avec ses deux virages inclinés, le très spectaculaire circuit de Zandvoort devrait offrir un beau spectacle à l’occasion de ce 13e rendez-vous de la saison.

C’est aussi ce qu’espèrent tous les fans de Formule 1, moins d’une semaine après ce Grand Prix de Belgique tristement entré dans l’histoire pour n’avoir duré que quatre tours, sous "safety car". C’est donc sur les bords de la Manche, à 200 m à peine de la plage de sable, que les 20 pilotes de Formule 1 vont découvrir ce Grand Prix des Pays-Bas, absent du calendrier depuis le 25 août 1985. Niki Lauda, sur McLaren, avait alors devancé l’autre McLaren de Alain Prost et la Lotus de Ayrton Senna.

Depuis, le circuit situé dans les dunes du parc national Zuid-Kennemerland avait été délaissé par la Formule1 et n’accueillait que des courses nationales, des manches de DTM et quelques manches de monoplaces. "J'y ai couru en DTM en 2016 et c'est une super piste, souligne le Français Esteban Ocon (Alpine), qui vient de passer de nombreuses heures sur simulateur pour se familiariser avec le nouveau tracé. J’attends maintenant avec impatience d’aborder les deux virages relevés au volant de ma Formule 1".

Verstappen soutenu par 70.000 spectateurs

L'autre pilote français du plateau, Pierre Gasly (AlphaTauri), a lui aussi hâte de courir à Zandvoort. "Ce sera un week-end intéressant, une répétition de Monaco à certains égards, car les lignes droites sont très courtes et le circuit lui-même est très étroit, ce qui rendra les dépassements particulièrement compliqués".

Quant à Max Verstappen (Red Bull), qui va disputer son premier Grand Prix des Pays-Bas depuis qu’il est en Formule 1, le moment devrait aussi être riche en émotion devant les 70.000 spectateurs qui seront sans nul doute tout acquis à sa cause. "J’ai vraiment hâte d’y être et ce serait vraiment fantastique de gagner à domicile avec autant de fans dans les tribunes", lance le pilote néerlandais, qui avait pu découvrir le circuit l’an passé au volant d’une Formule 1.

GP des Pays-Bas : le programme

Vendredi 3 septembre : essais libres à 11h30 et 15h

Samedi 4 septembre : essais libres à 12h

Samedi 4 septembre : qualifications à 15h

Dimanche 5 septembre : départ de la course à 15h