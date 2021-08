Netflix : ce que l'on sait du documentaire sur Michael Schumacher

On le sait, depuis plusieurs années, Netflix alimente sa plateforme de contenus documentaires dédiés au sport et notamment à la Formule 1. Après le succès de la série documentaire Formula 1, la plateforme a annoncé la sortie d'un documentaire consacré à Michael Schumacher.

Ce film documentaire intitulé SCHUMACHER, sortira le 15 septembre prochain et a été réalisé "avec le soutien de sa famille", explique Netflix dans un tweet. En effet, la femme de l'ancien champion du monde de F1 Corinna, mais également ses enfants Gina et Mick et son frère Ralf ont contribué au tournage du film. "C'est le cadeau de la famille à leur mari et père bien-aimé", déclare dans un communiqué Sabine Kehm, manager de l'ancien pilote.

Selon les informations de motorsport, ce film a été réalisé par Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker et Michael Wech, qui avait signé le documentaire Der Spieler en 2017, sur l'ancien tennisman Boris Becker. On devrait donc y retrouver des "interviews rares", selon la société allemande B14 qui produit le film, d'anciens pilotes ayant côtoyé le septuple champion du monde de Formule 1 (Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, David Coulthard, ...).

Michael Schumacher n'a plus été vu en public depuis son grave accident de ski en 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises. Il est aujourd'hui âgé de 52 ans et son état de santé reste tenu secret. Le film sortira 30 ans après le premier Grand Prix de l'Allemand, en Belgique en août 1991.