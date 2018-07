publié le 29/10/2016 à 21:19

Sa remontée folle se poursuit. Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la 59e pole position de sa carrière au Mexique. Le Britannique devance son coéquipier et leader du championnat des pilotes, Nico Rosberg (Mercedes). L'Allemand ne s'était pas montré à son avantage lors des essais libres mais a fini les qualification en beauté. À trois courses de la fin du championnat, Hamilton ne lâche pas la première place de vue et tient plus que tout à conserver son titre de champion du monde. Très à l'aise au Mexique, il a signé un temps de 1'18''704 soit 0''254 de moins que son dauphin.



Après une première ligne 100% Mercedes, la deuxième sera pour les Red Bull. Max Verstappen s'est emparé de la troisième place sur la grille (+0''350) suivi de son coéquipier Daniel Ricciardo (+0''429). Le départ du Grand Prix du Mexique sera donné dimanche 30 octobre à 20h.



La grille de départ

1e ligne :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Nico Rosberg (GER/Mercedes)

2e ligne :

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)

3e ligne :

Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

4e ligne :

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes)

5e ligne :

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Ferrari)

6e ligne :

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

7e ligne :

Jenson Button (GBR/McLaren-Honda)

Kevin Magnussen (DEN/Renault)

8e ligne :

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

Pascal Wehrlein (GER/Manor-Mercedes)

9e ligne :

Esteban Gutiérrez (MEX/Haas-Ferrari)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Ferrari)

10e ligne :

Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari)

Estéban Ocon (FRA/Manor-Mercedes)

11e ligne :

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

Jolyon Palmer (GBR/Renault)