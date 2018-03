publié le 28/10/2016 à 22:36

Merci Cavani. L'attaquant uruguayen a sorti ses coéquipiers du traquenard lillois. Frédéric Antonetti avait retenu des leçons de la prestation marseillaise face à son adversaire du soir et c'est sans surprise qu'il a décidé d'aligner une équipe défensive. Et ce coup a failli fonctionner, mais c'est finalement le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 1-0 au terme d'un match globalement maîtrisé.



En première période, les joueurs du Paris Saint-Germain jouent mieux que contre l'Olympique de Marseille et se procurent quelques occasions. Malheureusement pour les Rouge et Bleu, ils manquent de précision dans la finition à l'image de Cavani (39e) et Di Maria (17e) notamment. On retrouve l'Argentin pour une ouverture du score refusée par l'arbitre pour une main pas évidente (22e). Les deux équipes retournent au vestiaire dos à dos.

En deuxième période, les Parisiens sont décidés à avoir un jeu un peu plus vertical. Matuidi bute sur Civelli avant que Cavani ne frappe au-dessus (58e). Il faut attendre l'heure de jeu pour que Paris concrétise. Di Maria adresse un superbe ballon à Cavani qui enchaîne contrôle de la poitrine et frappe sous la barre (1-0, 65e). Les joueurs d'Unai Emery sont enfin récompensés de leurs efforts.

Mais les champions de France sont fébriles et Lille reprend du poil de la bête. Sliti frappe fort à l'entrée de la surface mais Rabiot contre le ballon (79e). Les Dogues continuent de mettre la pression et quelques minutes plus tard, Sankharé s'illustre. Eder centre en force devant le but et le milieu de terrain, seul devant le but vide reprend du bassin (82e). Le match en restera là. Paris se donne de l'air, mais est encore loin du compte.