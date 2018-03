publié le 29/10/2016 à 15:32

Un retour plus rapide que prévu. Laurent Blanc et l'Inter Milan seraient tombés d'accord pour une collaboration entre les deux parties selon le quotidien italien Gazzetta dello Sport. Pourtant, Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, avait confirmé vendredi 28 octobre qu'il ne comptait pas se séparer de son entraîneur, Frank de Boer. "Aucun entraîneur n'a été contacté. Je défie quiconque de dire l'inverse." L'ancien sélectionneur français devrait prendre ses fonctions au plus tard lors de la trêve internationale de novembre soit cinq mois après avoir laissé sa place au PSG à Unai Emery.



Laurent Blanc connait la maison intériste puisqu'il y a joué de 1999 à 2001. Il s'engagerait pour minimum deux ans et devrait ramener son adjoint Jean-Louis Gasset dans ses bagages. Les deux hommes ont remporté 11 titres avec le club de la capitale.