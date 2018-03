publié le 29/10/2016 à 18:52

Une victoire, enfin. Bruno Génésio peut souffler, ses joueurs ont fait le travail pour arracher une victoire des plus importantes à Toulouse (1-2). Ce sont pourtant les Toulousains qui se sont montrés les plus dangereux en première période. Braithwaite a allumé la première mèche dès la première minute mais il est trop court pour reprendre le ballon piqué de Durmaz. Mais les Lyonnais vont faire preuve de réalisme. Sur leur deuxième incursion, les Gones obtiennent un penalty suite à une faute subie par Ghezzal. Lacazette se charge de le tirer et le transforme avec de la réussite (0-1, 15e). Les hommes de Pascal Dupraz réagissent rapidement et Jullien égalise d'un coup de tête rageur quelques minutes plus tard (1-1, 26e).



Les Lyonnais rentrent mieux dans cette deuxième période. Lacazette élimine Lafont et pousse le ballon dans le but vide (1-2, 52e). Le buteur inscrit un doublé pour soigner sa confiance. Mais quelques minutes plus tard, Rafael reçoit son deuxième carton jaune sur une faute inutile (56e). Les coéquipiers de Gonalons joueront plus de trente minutes en infériorité numérique. Les Toulousains ne parviennent pas à profité de leur surnombre et laissent filer d'importants points à domicile. L'Olympique Lyonnais respire et laisse un sursis à son entraîneur Bruno Génésio.