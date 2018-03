VIDÉO - Patrice Evra se déguise en panda pour dire non au racisme

publié le 28/10/2016 à 18:00

Patrice Evra a de l'humour et il l'a une nouvelle fois prouvé. Le défenseur de la Juventus Turin a posté une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut le voir danser dans un costume de panda. Son premier message annonce la couleur. "Soyez comme un panda. Dites non au racisme !"



L'ancien monégasque poursuit son "combat" dans un petit texte écrit sous la vidéo. "Soyez comme un panda. Je suis blanc, je suis noir, je suis asiatique et gros. Je suis rempli d'amour. Dites non au racisme ! Qui veut être un panda ? J'aime ce jeu. Ps : après cette vidéo, vous ne pouvez pas être racistes."

Très actif sur les réseaux sociaux, Patrice Evra était déjà apparu dans une vidéo avec Paul Pogba durant l'Euro 2016. Les deux internationaux français s'amusaient dans leur chambre en faisant part d'une chorégraphie quelque peu travaillée. Adepte de la danse, il avait aussi accueilli Gonzalo Higuain à la Juve de manière chaleureuse.



¿¿¿Be like my panda!!! I m black ,white,asian and chubby !! SAY NO TO RACISM !!! Who wants to be a panda ??? I love this game hahahahahahahahah ps after this video you can t be racist...¿¿¿¿¿¿¿#kickItOut#NoToRacism#blacklivesmatter Une vidéo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 27 Oct. 2016 à 8h51 PDT