publié le 27/04/2019 à 17:22

En réalisant le meilleur temps des essais ce samedi 27 avril 2019 sur le circuit urbain de Bakou, Valtteri Bottas s’est offert la 8e pole position de sa carrière, sa deuxième depuis le début de la saison après celle obtenue en Chine.



Le pilote finlandais s’élancera dimanche en tête du Grand Prix d’Azerbaïdjan, quatrième manche du Championnat du Monde. Il partira devant son coéquipier Lewis Hamilton. Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le 3e temps.

Mais cette séance de qualification a été marquée par les sorties de piste, au même endroit, de Robert Kubica (Williams) et de Charles Leclerc (Ferrari). Le Monégasque qui s’était pourtant montré très à son aise sur ce circuit urbain après avoir réalisé le meilleur temps des essais libres est parti à la faute, ruinant ses espoirs de réaliser la pole. Il partira en cinquième ligne.

Les Français en difficultés

Du côté des Français, le week-end dans la cité médiévale de la mer Caspienne n’est pas plus réjouissant. Romain Grosjean sur sa Haas n’a toujours pas réglé ses soucis de pneumatiques et partira en queue de peloton après avoir réalisé le 17e temps.



Quant à Pierre Gasly qui a pourtant réalisé une bonne séance de qualification en terminant en tête de la Q1, il prendra le départ de sa 30e course au volant d’une Formule 1 depuis la voie des stands. En effet, le pilote Red Bull a été pénalisé pour ne pas avoir respecté le panneau de la pesée obligatoire lors des essais libres du vendredi.



Le départ du Grand d’Azerbaïdjan sera donné dimanche 28 avril à 14h10.