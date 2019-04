publié le 14/04/2019 à 10:12

Parti deuxième derrière son coéquipier Valtteri Bottas auteur de la pole position la veille, Lewis Hamilton et sa Mercedes ont réalisé la course parfaite ce dimanche sur le circuit de Shangaï, le Britannique s’imposant pour la 75ème fois de sa carrière. Lewis Hamilton déjà vainqueur à Bahrein il y a quinze jours en profite pour prendre la tête du championnat du Monde à l’issue de ce 1000ème Grand Prix de l’histoire de la Formule 1.



Le quintuple champion du Monde a, au volant de sa Mercedes, pris le commandement au sortir du premier virage pour faire toute la course en tête jusqu’au drapeau à damiers. Le Finlandais Bottas terminant derrière le leader de l’équipe Allemande offre le troisième doublé consécutif à Mercedes après ceux réalisés en Australie et à Bahrein. C’est l’Allemand Sebastian Vettel sur Ferrari qui complète le podium de ce Grand prix de Chine devant la Red Bull de Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc.

Du côté des Français, Pierre Gasly continue sa progression au sein de l’écurie Red Bull Honda. Après deux premiers Grand Prix délicats, le Normand a réalisé une course propre et termine 6ème. Mais Gasly réalise surtout le meilleur tour en course qui lui rapporte un point supplémentaire au classement mondial. Pas de point par contre pour l’autre tricolore Romain Grosjean qui termine 11ème au volant de sa Haas à moteur Ferrari

Enfin Renault marque ses premiers points cette saison avec l’Australien Daniel Ricciardo qui a passé la ligne en 7ème position alors que son coéquipier Niko Hulkenberg avait été contraint à l’abandon dans le 17ème tour.



Prochain Grand Prix le 28 avril en Azerbaïjan.