Mick Schumacher, le fils de Michael, va tester une Formule 1 à Bahreïn

publié le 26/03/2019 à 11:05

La rumeur courrait depuis quelques jours dans les paddocks de la Formule 1. Elle est désormais confirmée. Ferrari et Alfa Romeo ont indiqué que Mick Schumacher, 20 ans, pilotera la SF90 lors de la première des deux prochaines journées d’essais privés, le mercredi 3 avril, sur le circuit de Sakhir. Il prendra le volant de l’Alfa Romeo C38 du team Sauber.

Le jeune pilote allemand, champion d’Europe de Formule 3 en 2018 et membre depuis cette année de la Ferrari Driver Academy (FDA) doit également faire ses grands débuts dans le championnat de Formule 2 le week-end prochain à Bahreïn, en préambule du deuxième Grand Prix de Formule 1 de la saison 2019.



"Je suis évidemment plus qu'excité", a déclaré Mick Schumacher, "et je voudrais remercier Ferrari et Alfa Romeo Racing de m'avoir donné cette opportunité. Je suis vraiment impatient de vivre une expérience formidable. Mais pour le moment, je mets délibérément toutes les idées du test de côté, car je suis aussi très impatient de participer à ma première course en F2 et j'aimerais me concentrer à 100% sur le week-end à venir".

En février dernier, Mick Schumacher avait déclaré au média espagnol "Sport" être "heureux d’être le fils du meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Je l’admire beaucoup. Cela va être très difficile de suivre ses pas. Être son fils comprend des bons mais aussi des mauvais côtés".