publié le 03/04/2019 à 12:43

Toujours un peu plus dans les roues de son père. Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde allemand de Formule 1, est comme prévu monté dans le baquet d'une Ferrari, mardi 2 avril, lors d'une journée de tests à Bahreïn, où vient de se disputer le dernier Grand Prix de F1.



Le jeune homme, qui a eu 20 ans le 22 mars, a roulé durant 56 tours (soit 303 km) au volant de la Ferrari de 2019. "J'ai vraiment apprécié cette journée", a-t-il commenté dans un communiqué diffusé par la Scuderia. "J'ai eu l'impression d'être chez moi dans le garage dès le premier instant, avec beaucoup de gens qui me connaissent depuis mon plus jeune âge".

"La SF90 est incroyable en raison de sa puissance mais elle est aussi souple à piloter, et c'est pourquoi je me suis tant amusé, a-t-il poursuivi. J'ai été impressionné par la puissance de freinage d'une F1. Il m'a semblé qu'on pouvait freiner de plus en plus tard et que la voiture aurait pris le virage de toute façon".

2e chrono de la journée

Avec un meilleur chrono de 1 min 29 sec 976/1000, signé sous les yeux de sa mère Corinna et de sa grand-mère, Mick Schumacher pointe au 2e rang sur la feuille des temps, derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en 1 min 29 sec 379/1000. S'agissant de tests, ces chronos ne sont toutefois pas très significatifs, d'autant que le temps de roulage des quinze pilotes alignés a été amputé de quatre à cinq heures (sur une journée de 9 heures) par la pluie.



Champion d'Europe en titre de Formule 3, le fils de Michael a fait ses débuts en Formule 2 ce week-end sur ce même circuit de Sakhir. Il a terminé 8e de la course 1 et 6e de la course 2. Membre depuis cette année de la Ferrari Driver Academy, la filière de jeunes pilotes de la Scuderia, il devait effectuer mercredi 3 avril une deuxième journée d'essais avec Alfa Romeo Racing, que motorise aussi la marque au cheval cabré.