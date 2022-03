31% des Français s’intéressent à la Formule 1, un chiffre en hausse de cinq points en cinq ans. Pour les Français, la F1 est spectaculaire (67%) mais l’argent y occupe une place trop importante (77%). Lewis Hamilton est le favori de la saison 2022 qui vient de s'ouvrir à Bahreïn (75%), devant Max Verstappen (54%) et Charles Leclerc (42%).

Ferrari est l’écurie préférée des Français (39%), devant Alpine (17%) et Mercedes (11%). Alain Prost est resté dans les mémoires : il devance largement (58%) les autres pilotes ayant couru ou courant sous pavillon bleu-blanc-rouge dans le cœur des Français. Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 23 et jeudi 24 mars 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 309 amateurs de Formule 1.

1. Un intérêt pour la F1 toujours en hausse

Le 20 mars dernier, des millions de fans de la Formule 1 à travers le monde ont retrouvé le plaisir des dimanche de Grand Prix. La saison est enfin lancée, après un incroyable millésime 2021 couronnant le Néerlandais Max Verstappen dans le dernier tour de la dernière course.

En France aussi, le championnat le plus prestigieux de la course automobile est très suivi : 31% des Français s’intéressent beaucoup (8%) ou un peu (23%) à la Formule 1. Le niveau d’intérêt a progressé de cinq points depuis 2017, soit près de 2,5 millions de Français supplémentaires. Notons enfin le public reste très masculin : 45% des hommes suivent la F1 pour seulement 18% des femmes.

Un intérêt pour la F1 toujours en hausse Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Spectaculaire mais l'argent occupe trop de place

Les Français sont partagés sur la Formule 1. 51% en ont une bonne opinion et 47% une mauvaise. D’un côté, elle est spectaculaire (67%), donne une bonne image de l’industrie automobile (56%) et est passionnante pour 42% des Français et 81% des amateurs de F1.

Mais de l’autre, les Français estiment très majoritairement que l’argent y occupe une place trop importante (77%), que les résultats dépendent trop des voitures et pas suffisamment des qualités des pilotes (53%) et reste encore trop dangereuse (76%). Les amateurs de F1 partagent eux aussi très majoritairement ces sentiments.

Les organisateurs l’ont probablement compris en instaurant de nouvelles règles plafonnant les dépenses et qui ont, pour le moment, rebattu les cartes entre les écuries.

F1 : spectaculaire mais l'argent occupe trop de place Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Hamilton favori devant Verstappen et Leclerc

Le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn était très attendu avec une question : quelle écurie a le mieux négocié le changement de règlement ? La réponse, à très court terme, est évidente. Les deux pilotes Ferrari ont glané les deux premières places, devant les pilotes Mercedes, quand les pilotes de Red Bull ont dû abandonner pour problème mécanique. Mais qu’en sera-t-il sur l’ensemble de la saison ?



Les amateurs de F1 pensent que c’est Lewis Hamilton qui a le plus de chance de (re)devenir champion du monde (75%). L’Anglais devance Max Verstappen (54%) et le Monégasque Charles Leclerc (42%), vainqueur de la première course. On retrouve ensuite les anciennes gloires Fernando Alonso (22%) et Sebastian Vettel (21%). Le deuxième Grand Prix, ce dimanche en Arabie Saoudite, donnera probablement de nouvelles indications sur les forces en présence.

F1 : Hamilton favori en 2022 devant Verstappen et Leclerc Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Ferrari écurie préférée des Français

Le mythe Ferrari est toujours vivant, dans le cœur des Français tout du moins. 14 ans après son dernier titre constructeur et 15 ans après le dernier titre de l'un de ses pilotes (Kimi Räikkönen en 2007), la Scuderia est aujourd’hui l’écurie préférée des Français (39%) et des amateurs de F1 (36%).



L’écurie française Alpine se hisse sur la deuxième place du podium (17% et 18%), un résultat qui souligne encore la performance de Ferrari car dans nos enquêtes, les Français se montrent en général "chauvins" en donnant leur préférence aux acteurs français dans le sport.



Ferrari devance surtout très nettement ses rivaux d’hier et d’aujourd’hui. Mercedes (11% et 16%) est troisième du classement des écuries préférées, devant McLaren (10% et 11%) et Red Bull, seulement citée par 5% des Français et 7% des amateurs de F1.

F1 : Ferrari écurie préférée des Français Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

5. Prost est resté dans les mémoires

Unique champion du monde français de l’histoire de la F1, Alain Prost est encore le pilote préféré des Français (58%) et des amateurs de F1 (57%) parmi ses compatriotes. Il devance très nettement Jean Alesi (18% et 16%), Pierre Gasly (7% et 14%), Olivier Panis (6% et 6%) et Esteban Ocon (4% et 6%).



S’il domine encore plus nettement chez les plus de 35 ans, qui ont pu admirer ses exploits et son duel légendaire avec Ayrton Senna, le quadruple champion du monde de Formule 1 est tout de même le pilote préféré des générations qui ne l’ont pas connu. Il domine Pierre Gasly chez les 18-24 ans (34% contre 21%) et Jean Alesi chez les 25-34 ans (39% contre 23%).

F1 : Prost est resté dans les mémoires Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL