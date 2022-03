Formule 1 : vers un nouveau succès de Ferrari en Arabie saoudite ?

Sur le papier, Ferrari a tout pour réussir un joli coup lors de ce Grand Prix d’Arabie saoudite. La confiance au sein de la Scuderia est retrouvée après avoir mis fin la semaine passée à la deuxième série noire la plus longue de son histoire (45 courses sans une victoire). Mieux encore, avec ses deux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz sur le podium à Sakhir, l'écurie italienne signe un doublé que les tifosis attendaient depuis 910 jours.

En ce début de saison 2022, les deux F1-75 semblent nettement plus rapides et plus fiables que leurs rivales, que ce soit en qualifications ou en course. Pourtant, la prudence reste de mise pour Mattia Binotto le patron de la Scuderia. "Il ne faut pas oublier que Max (Verstappen, ndlr) est le champion en titre et qu’avec Red Bull ils sont donc toujours les favoris. À Bahreïn, il a longtemps tenu le rythme de Charles. Donc continuons de travailler, de faire évoluer nos voitures avec le plafond budgétaire en place et nous verrons dans quatre ou cinq courses où nous en sommes".

Interrogé par RTL, l’ancien pilote Ferrari Jean Alesi se montre de son côté ambitieux et heureux après le doublé la semaine passée. Le Français de 57 ans estime "que Ferrari, avec Charles et Carlos, a enfin la possibilité de redevenir champion du monde grâce au travail qui a été fait pour que naisse une vraie voiture compétitive".

Circuit rapide et dangereux

Mais Djeddah n’est pas Sakhir. Le tracé urbain sur lequel va se dérouler dimanche 27 mars le Grand Prix d’Arabie saoudite est l’un des plus rapides de la saison avec une vitesse moyenne de 245 km/h au tour en course.



Un circuit rapide mais aussi dangereux, si bien que la visibilité sur piste inquiète les pilotes, Carlos Sainz ayant précisé lors d’un point presse que "le recul des murs qui a été effectué n’est pas suffisant. Notre trajectoire sera toujours proche du mur, cela veut dire que notre visibilité ne s'améliore pas".



L’an passé, lors du premier Grand Prix à se dérouler en Arabie saoudite, sur un circuit tout juste inauguré, la course fut marquée par de nombreux accidents et accrochages qui avaient provoqué deux drapeaux rouges et trois départs.

Grand Prix d'Arabie saoudite : le programme

Vendredi 25 mars : essais libres

Samedi 26 mars : qualifications à 18h heure française

Dimanche 27 mars : départ de la course à 19h