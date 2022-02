F1 : Esteban Ocon "emballé" par sa nouvelle Alpine

Après plus de 100 tours effectués au volant de sa nouvelle Alpine, Esteban Ocon est ressorti le sourire aux lèvres. Car comme toutes les écuries contraintes de se soumettre à la nouvelle réglementation qui entre en vigueur pour cette saison 2022, Alpine est partie d’une feuille blanche et espère beaucoup de son A522.

"Il y a eu beaucoup de travail en amont pour que naisse cette voiture, a expliqué le Français de 25 ans. On l’a vu en dessin, on l’a vu démontée, on l’a conduite sur simulateur et là, enfin, on peut monter à bord et tourner sur le circuit. C’est un véritable plaisir. Ça fait des années qu’on attend ces nouvelles F1".

En enchainant les tours sur le circuit de Catalunya, au Nord-Ouest de Barcelone, Esteban Ocon a pu apporter de précieuses données à l'écurie française, qui va pouvoir poursuivre son travail de mise au point dans les meilleures conditions possibles.

Sixième saison en Formule 1

"On est en phase de développement sur cette voiture, poursuite le Normand. On en saura plus sur notre niveau de performance lorsque nous aborderons les qualifications du premier Grand Prix à Bahrein. Maintenant, l’important c’est d’être prêts pour le début de la saison".



Vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021, Esteban Ocon aborde cette nouvelle saison avec enthousiasme. Après s’être durement entraîné à Annecy chez 321 Perfom, il espère porter haut et fort les couleurs d'Alpine pour sa sixième saison en Formule 1, sa troisième au sein du groupe Renault.

L'Alpine A522 de Esteban Ocon le 25 février 2022 Crédit : Alpine F1 Team