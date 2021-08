En préambule au Grand de Belgique qui doit se dérouler ce dimanche 29 août sur le circuit de Spa Francorchamps, Alpine F1 Team a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de Fernando Alonso, qui vient, fin juillet de fêter ses 40 ans.

Revenu en Formule 1 en ce début de saison 2021 après deux années en endurance et en rallye raid avec Toyota et deux participations aux 500 miles d'Indianapolis, l’Espagnol a démontré en seulement six mois qu’il n’avait rien perdu de son talent et de sa fougue.

En effet, sa 4è place au Grand Prix de Hongrie le 1er août dernier n'était pas seulement son meilleur résultat en Formule 1 depuis 2014, mais une démonstration de résilience et d'habileté, qui a largement contribué à assurer à Alpine et à Esteban Ocon leur première victoire en Formule 1.

Le duo Alonso-Ocon sera donc de nouveau aligné pour la saison 2022, offrant à Alpine un équilibre entre jeunesse et expérience.

Je me suis senti chez moi dès que je suis revenu dans cette équipe Fernando Alonso

"Je suis très heureux de cette prolongation de contrat explique Fernando Alonso. Je me suis senti chez moi dès que je suis revenu dans cette équipe où j'ai été accueilli à bras ouverts. A nous maintenant de préparer l'année prochaine avec les nouveaux changements de réglementation à venir en Formule 1".

Avec deux titres de champion du Monde en 2005 et 2006 avec Renault, avec 322 Grand Prix à son actif dont 32 victoires et 97 podiums, le natif d’Oviedo devrait apporter toute son expérience au Team Alpine pour relever le défi de la réglementation 2022.

"Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour au sport au début de cette année. Son dévouement, son travail d'équipe et sa concentration pour extraire le maximum de l'équipe sont incroyables et je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de sa perspicacité et de son expérience pour développer et optimiser le châssis et le groupe motopropulseur de la prochaine saison", conclut Laurent Rossi, PDG d'Alpine.