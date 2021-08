Formule 1 : Esteban Ocon, la persévérance d'un pilote pas comme les autres

Le dimanche 1e août 2021 restera très certainement un des plus beaux jours de sa vie. En reportant le Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon a rejoint le cercle très fermé de ces Français qui ont gagné un Grand Prix. Une revanche pour le jeune Normand, pour qui, tout n'a pas toujours rose...

Il fait aujourd'hui parti des meilleurs pilotes du monde à concourir en Formule 1. Pourtant, Esteban Ocon est loin d'avoir un parcours ordinaire. Bercé par les voitures, les parents de l'actuel pilote Alpine tiennent alors un garage à la naissance de celui-ci. C'est tout naturellement, que dès son plus jeune âge, il débute le karting. "Esteban n'avait pas l'âge requis pour rouler, mais vu son sérieux, je le laissais tourner lors de la pause de midi", indique le président du club K61, Claude Gripon, à nos confrères de Ouest France.

Dès lors, Esteban Ocon se lance dans les compétitions régionales, avant de rejoindre la région parisienne afin d'évoluer à un autre niveau. Son travail porte alors ses fruits. Le Normand décroche le titre de champion de France minimes dès ses 12 ans. Pourtant, tout n'est pas simple...

Sa vie dans une caravane

Persuadé que leur fils est un futur champion de Formule 1, Laurent et Sabrina, ses parents, n'hésitent pas à faire de nombreux sacrifies. Alors qu'ils ont des moyens financiers très limités, ils décident de vivre durant plusieurs années dans une caravane avec Esteban, afin de lui permettre de réaliser ses rêves de pilotes. Ils parcourent donc les circuits où court leur fils, avec ce camion aménagé.

Ses débuts en Formule 3

Petit à petit et malgré son parcours hors du commun, Esteban Ocon arrive à se hisser en Formule 3. C'est avec l'écurie italienne Prema Porwerteam, que le pilote français va très rapidement prendre les rennes du championnat en 2014. Alors qu'il enchaîne les podiums, son écurie est sacrée championne des constructeurs lors de la dernière manche du championnat. Ocon, est lui, sacré meilleur débutant de la saison.

Plus jeune français à prendre le départ d'une course en Formule 1

À force de volonté et de persévérance, Esteban Ocon rejoint la catégorie reine, la Formule 1 en 2016. Alors âgé de 19 ans et 345 jours, il prend le départ du Grand Prix de Belgique avec l'écurie Manor Racing où il termine en 16e position. Le pilote devient donc le plus jeune français à prendre le départ d'une épreuve de Formule 1. "Il savourait le moment qu'il était en train de vivre, c'était Noël pour lui. Mais il avait été très pro sur la piste", se souvient le commentateur Julien Fébreau.

Depuis son arrivée en Formule 1, Esteban Ocon n'a cessé de faire ses preuves. Après ses débuts chez Manor, le Normand connaît deux années chez Force India avant de devenir pilote de réserve chez Mercedes en 2019.

C'est en 2020 que sa carrière va prendre un autre tournant. Pilote au sein de l'écurie française Renault, Esteban Ocon connaît son premier podium sur le circuit de Sakhir. Le Français termine deuxième du Grand Prix, juste derrière Sergio Perez. Mais quelques mois plus tard, c'est finalement sur la plus haute marche du podium qu'Esteban Ocon montra pour la première fois de sa carrière.