Formule 1 : la pole position pour Max Verstappen au GP d’Abu Dhabi

Lewis Hamilton et sa Mercedes étaient donnés favoris de la séance de qualification, mais c’est la Red Bull Honda de Max Verstappen qui a décroché ce samedi 11 décembre le meilleur temps offrant au jeune Néerlandais la pole position du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Grâce à une stratégie d’équipe, Max Verstappen a bénéficié de l’aspiration de son co-équipier de chez Red Bull Honda, le Mexicain Sergio Perez, pour devancer Lewis Hamilton et Lando Norris sur McLaren.

Comme l’an passé, Max Verstappen s’élancera donc en tête à Abu Dhabi. Depuis 2015, le pilote qui réalise la pole position sur le circuit de Yas Marina est le vainqueur du Grand Prix le lendemain.

Ce Grand Prix d’Abu Dhabi décidera du titre de champion du Monde. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont, avant ce 22ème rendez vous de la saison, à égalité de points (369,5).

Le départ du GP d’Abu Dhabi sera donné dimanche à 14h heure française



