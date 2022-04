F1 : Le Grand Prix d’Emilie Romagne s’annonce palpitant

Les tifosis sont impatients et ont déjà, aux abords de l'Autodromo Dino e Enzo Ferrari, déployé les drapeaux rouge et jaune de la Scuderia qui arrive en leader sur cette quatrième manche du championnat du Monde qui va se disputer dimanche 24 avril sur le mythique tracé de la plaine du Pô.

Le Monégasque Charles Leclerc, en tête du championnat du Monde des pilotes sera, et compte tenu de ses 34 points d’avance sur le Britannique Georges Russel (Mercedes), la grande attraction de ce week-end de Formule 1 sur ce tracé qui allie vitesse et technicité mais où il est également facile de terminer dans la bac à gravier.

34 c’est également le nombre de points qu’il sera possible de marquer au cours de ce week-end puisque pour la première fois de la saison et avec la tenue le samedi 23 d’une course sprint, un pilote pourra marquer un maximum de 34 points (25 pour la victoire, 1 pour le meilleur tour en course et 8 pour la course sprint).

La course sprint programmée le samedi après-midi et d’une durée maximale de 30 minutes, détermine la grille de départ de la course principale du dimanche. Trois courses Sprint ont été programmées cette saison par la Formule 1, les deux autres étant en Autriche en juillet et en novembre au Brésil.

Grand Prix d’Émilie-Romagne

Vendredi 22 avril

Essais libres 13h30 – 14h30

Qualifications 17h – 18h

Samedi 23 avril

Essais libres 12h30- 13h30

Course sprint 16h30 – 17h

Dimanche 24 avril

Course 15h – 17h