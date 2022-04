Formule 1 : Charles Leclerc remporte le Grand Prix d'Australie sans trembler

Week-end de rêve pour Charles Leclerc qui, en plus de sa pole position obtenue samedi, a ce dimanche 10 avril dominé de la tête et des épaules ce 3è rendez-vous de la saison en l’emportant et en réalisant même le meilleur tour en course.

« C’est la première de mes victoires où on a tout contrôlé. Sur le rythme de course, nous étions très solide, je suis très heureux » a déclaré le Monégasque à l’arrivée.

Charles Leclerc qui a passé les 58 tours en tête devance largement la Red Bull de Sergio Perez et la Mercedes de Georges Russel, Lewis Hamilton échoue au pied du podium.

Le pilote Ferrari qui s’envole en tête du championnat du Monde des pilotes avec 71 points d’avance sur Georges Russel remporte sa deuxième victoire de la saison après celle obtenue à Bahrein en ouverture du championnat.

La course a aussi et surtout été marquée par l’abandon de Max Verstappen à 19 tours de l’arrivée. Le Néerlandais déjà contraint à l’abandon à Bahrein a une nouvelle fois été victime de la fiabilité de son moteur.

Du côté des Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly entrent une nouvelle fois dans les points en terminant respectivement 7è et 9è de ce Grand Prix d’Australie

Prochain rendez-vous le Grand Prix d’Emilie Romagne en Italie le dimanche 24 avril.