F1 : Lewis Hamilton pilote préféré des amateurs et favori pour le titre en 2023

30% des Français s’intéressent au championnat du monde de Formule 1, un chiffre en baisse d'un point sur un an après cinq années de hausse. La reine des disciplines automobiles possède une image contrastée : 75% du grand public estime que l'argent y occupe une place trop importante, 72% qu'elle est dangereuse, 64% qu'elle est spectaculaire, 55% qu'elle donne une bonne image de l'industrie automobile et 49% en ont une bonne image.

Lewis Hamilton arrive en tête des pilotes préférés des amateurs de F1 (45%), devant Charles Leclerc (43%), Fernando Alonso (32%), Pierre Gasly (31%), Max Verstappen (23%), Esteban Ocon (22%) et Carlos Sainz Jr (8%). Le Britannique est aussi leur favori pour décrocher le titre de champion du monde en fin de saison 2023 (57%), devant Max Verstappen (52%), Charles Leclerc (39%) et Fernando Alonso (14%). Du côté des écuries, Ferrari séduit toujours les amateurs (29%), suivie d’Alpine (22%) et Mercedes (13%).

Enfin, pour les amateurs de F1, le duo Ocon-Gasly chez Alpine va améliorer la visibilité de la F1 en France (77%), leur permettre de réaliser de meilleures performances (80%) mais ils craignent que cela accentue leur rivalité (52%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL.



F1 : Lewis Hamilton piloté préféré des amateurs et favori pour le titre en 2023 Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 21 et mercredi 22 février 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 299 amateurs de Formule 1.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info