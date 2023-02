F1 : trois jours d’essais hivernaux à Bahreïn avant le premier Grand Prix le 5 mars

Contrairement aux années précédentes, ce n’est pas à Barcelone mais dans le golfe persique que vont se dérouler les traditionnels essais hivernaux qui marquent le lancement de la saison de Formule 1. Ces essais permettent aux écuries de faire rouler pour la première fois leur nouvelle monoplace.



Cette année et pour des raisons budgétaires, seulement trois jours d'essais sont au programme sur le tracé de Bahreïn, contre six les années passées en Catalogne et même huit en préambule à la saison 2019.



À l’aube d’une saison qui va compter 23 Grands Prix (un record) étalés de mars à novembre, ces tests hivernaux se présentent comme un moment important de la saison car le règlement prévoit cette année que seule une monoplace sera utilisée par écurie, ce qui impose que les pilotes vont devoir se partager le temps de roulage.



Peu de changements au règlement

Après les soucis d’effets de sol et de marsouinage rencontrés l’an passé par bon nombre d’écuries, les pilotes et ingénieurs vont s’atteler lors de ces essais à se familiariser avec les rares nouveautés prévues par le règlement 2023 : le poids des voitures a été diminué de 2 kg, les hauteurs de caisses relevées de 15 millimètres et les arceaux de sécurité renforcés.



Tous les pilotes seront présents à ces essais hivernaux, tous sauf un. Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), victime d’une chute à vélo lors d’un entrainement en Espagne lundi 20 février, va manquer ces trois jours de tests sur le circuit de Sakhir. Il sera remplacé par le Brésilien Felipe Drugovich.



