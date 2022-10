VIDÉOS - F1 : pluie, camion grue sur la piste, départ retardé... Les images folles du GP du Japon

Le Grand Prix du Japon, qui peut voir Max Verstappen être sacré champion du monde de Formule 1, a été interrompu ce dimanche 9 octobre au troisième tour sur les 53 prévus du circuit de Suzuka. Le GP devait d'abord reprendre à 07h50 heure française, soit 50 minutes après le départ, mais la direction de course a finalement repoussé ce nouveau départ. Ce n'est que vers 9h15 que la course a repris derrière la voiture de sécurité.

Les conditions climatiques ont donné lieu à des images dantesques de pilotes conduisant sans aucune visibilité sur la piste. "C’est les pires conditions que j’ai vécues dans ma carrière. Bien sûr qu’on veut courir mais à quel prix ?", a déclaré Alex Albon de l'écurie Williams.

Plus grave, le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) est passé tout proche d'un camion grue, un engin de dépannage qui aurait pu provoquer un grave accident. Sur ces images, largement reprises sur les réseaux sociaux, le Français Pierre Gasly passe à côté d'un camion signalé par son feu clignotant, sur la piste alors que la course n'était pas neutralisée.

Un incident qui a provoqué la colère du Français : "C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire". On a ensuite pu voir Gasly très énervé dans son garage par cet événement, qui rappelle l'accident qui avait causé la mort à 25 ans du Français Jules Bianchi au Japon, sur ce même circuit. "J'aurais pu me tuer !", a pesté le Français.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info