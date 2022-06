F1 : Pierre Gasly reste chez AlphaTauri jusqu’à la fin 2023

La Scuderia AlphaTauri l’a confirmé ce vendredi 24 juin, Pierre Gasly continuera à piloter pour l'équipe italienne en 2023 alors que des rumeurs envoyaient le Français de 26 ans dans plusieurs autres écuries de Formule 1.

Arrivé chez AlphaTauri (ex Toro Rosso) en 2017, Pierre Gasly a, au sein de la Scuderia remporté le GP d’Italie à Monza en septembre 2020 après avoir été, à 23 ans et 9 mois, le plus jeune Français à monter sur un podium de F1 en terminant 2è du GP du Brésil 2019.

Après avoir totalisé 110 points la saison passée, le Normand qui vit une saison 2022 plus compliquée avec seulement 16 points inscrits au championnat a donc été confirmé par Franz Tost, le directeur de l’écurie : "Il fait définitivement partie du groupe des pilotes les meilleurs et les plus compétitifs de F1 et a prouvé ses capacités pendant tout le temps qu'il a passé avec nous. Sans aucun doute, Pierre peut jouer un rôle majeur dans la réussite de l'équipe l'année prochaine et ce sera à nous de lui fournir une voiture compétitive, afin qu'il puisse continuer à fournir d'excellents résultats. »

« Cela fait maintenant cinq ans que je suis dans cette équipe et je suis fier du chemin parcouru ensemble et des progrès que nous avons réalisés, explique Pierre Gasly. Je suis heureux de rester avec mon équipe Scuderia AlphaTauri. La nouvelle réglementation de cette année nous a créé de nouveaux défis et pouvoir planifier notre développement avec l'équipe pour les 18 prochains mois est une bonne base de travail pour l'avenir."

Le prochain Grand Prix de Formule 1 se disputera dimanche 3 juillet sur le circuit de Silverstone en Angleterre

