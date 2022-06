F1 - GP d’Azerbaïdjan : victoire de Max Verstappen et doublé Red Bull

Les deux Red Bull étaient beaucoup trop rapides pour qu’elles soient inquiétées lors de cette 9e manche du championnat du Monde disputée sur le circuit urbain de Baku. Parti 3e, Max Verstappen a brillamment remporté ce Grand Prix en prenant les commandes de la course au 15e des 51 tours.

Sur la ligne d’arrivée, pour sa 5e victoire cette saison, sa 25e en carrière, le champion du Monde en titre devance l’autre Red Bull de Sergio Pérez de plus de 20 secondes et la Mercedes de Georges Russel qui après l’Australie et l’Espagne, monte une nouvelle fois sur le podium. Lewis Hamilton termine au pied du podium au volant de l’autre Mercedes.

Avec cette nouvelle victoire, Max Verstappen accentue son avance au classement des pilotes sur Sergio Pérez qui devance désormais Charles Leclerc.

Le triomphe de l’écurie Red Bull, qui s’envole au classement constructeur, vient aussi du fait de l’abandon des deux Ferrari. Charles Leclerc pourtant parti en tête mais doublé dès le premier virage par Perez, a dû rendre les armes au 20e tour sur casse moteur. La Scuderia qui repart avec 0 point de Baku puisque 12 tours plus tôt c’est Carlos Sainz qui avait lui aussi abandonné après une rupture de son système hydraulique.

C’est le deuxième abandon de Charles Leclerc depuis le début de la saison après celui au Grand Prix d’Espagne en mai dernier, c’est aussi la troisième contre-performance pour le Monégasque après Barcelone et Monaco.

Du côté des Français, Pierre Gasly longtemps classé 4e de cette course, a été trahi par ses pneus dans les dix derniers tours et termine 5e. Esteban Ocon est également entré dans les points en terminant 10e.

Prochain Grand Prix le 19 juin au Canada.

