F1 : Max Verstappen, triple couronné et héros national

Les supporters Néerlandais n’ont pas fini de faire la fête. Leur héros national vient de décrocher au Qatar son troisième titre mondial à l’issue de la course sprint et devient l’égal notamment d’Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jackie Stewart ou encore Nelson Piquet.

« C’est un sentiment incroyable, une saison incroyable et je suis très fier du travail de toute l’équipe a expliqué Max Verstappen à l’arrivée de la course sprint. Je savoure le moment et j’espère conserver ce rythme encore un moment »

Au cours de cette saison 2023, qui n’est pas encore terminée puisqu’il reste encore cinq Grand Prix à disputer, Max Verstappen et sa Red Bull n’auront laissé que des miettes aux adversaires dans la domination du Néerlandais et de sa monoplace est écrasante.

A 26 ans, il vient de les fêter le 26 septembre dernier, Max Verstappen décroche donc un troisième titre d’affilé lui qui est déjà détenteur de plusieurs records dont celui du plus jeune pilote à avoir débuté en Formule 1, à 17 ans, 5 mois et 15 jours, c’était au GP d’Australie 2015. Il fut ensuite et est toujours le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix, celui d’Espagne en 2016 alors qu’il n’avait que 18 ans, 7 mois et 15 jours et enfin est devenu cette année le pilote a remporté le plus de Grand Prix consécutifs (10).

Héros national et l'égal de Johan Cruyff

Fils de Jos Verstappen, pilote de Formule 1 dans les années 1994 à 2003, Max Verstappen, surnommé « Super Max » est pilote de l’écurie Red Bull depuis 2016 après avoir débuté sa carrière chez Toro Rosso, l’écurie satellite de Red Bull.

Lié à l’écurie autrichienne jusqu'en 2028, Max Verstappen qui vit à Monaco est une véritable star au Pays Bas après avoir décrocher sa première couronne mondiale en 2021 devenant ainsi le premier néerlandais à remporter le titre en F1. Depuis ce jour, il est devenu l’égal de Johan Cruyff qui, dans les années 70 était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, triple lauréat du Ballon d'Or.

Selon le site racingnews365, le salaire de Max Verstappen est estimé à environ 51,8 millions d'euros par saison auxquels il faut ajouter les primes de victoires. Le Néerlandais possède également plusieurs contrats de sponsoring et profite aussi de sa boutique 100% officielle de vente en ligne et de Verstappen Travel son agence de voyage, qui vend des billets pour les tribunes officielles Max Verstappen sur plusieurs Grand Prix.





