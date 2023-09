F1 – GP du Japon : Red Bull peut décrocher le titre constructeur, Verstappen attendra

Avant que le départ du Grand Prix du Japon ne soit donné dimanche à 7h du matin (heure française), Red Bull compte 597 points au classement constructeur, c’est 308 points de mieux que Mercedes et 332 que Ferrari.

Autant dire que les jeux sont pratiquement faits alors qu’il ne reste que sept Grand Prix à disputer avant la fin de cette saison 2023 et que Red Bull était déjà dans cette situation avant le GP de Singapour le week-end dernier.

L’écurie Autrichienne a donc une deuxième « balle de match » ce dimanche pour glaner un sixième titre mais surtout un deuxième consécutif après celui obtenu l’an passé.

Pour cela, Red Bull doit à l’issue de ce Grand Prix du Japon marquer plus de points que Mercedes et ne pas être battu de plus de 24 points par Ferrari.

Quant au titre mondial des pilotes, Max Verstappen devra mathématiquement encore attendre même s’il y a peu de suspens sur l’issue finale. Le Néerlandais possède 151 points d’avance sur son co-équipier Sergio Perez, 194 sur Lewis Hamilton et 204 sur Fernando Alonso.

Avec sept courses à venir (Japon, Qatar, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Las Vegas, Abou Dhabi) et trois courses sprints (Qatar, Etats-Unis, Brésil), il reste 206 points à attribuer. En conséquence, si Max Verstappen remporte le GP du Japon et le GP du Qatar avec le point du meilleur tour ainsi que la course sprint du Qatar il décrochera son troisième titre mondial consécutif.



