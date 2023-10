F1 – GP du Qatar : Oscar Piastri remporte la course sprint, Max Verstappen sacré champion du Monde

Parti en 3è position sur le circuit de Losail derrière les deux McLaren, Max Verstappen s’est contenté d’une 2è place samedi 7 octobre lors de la course sprint du Grand Prix du Qatar remportée par le jeune Australien Oscar Piastri qui remporte son premier succès en Formule 1.

Max Verstappen a été sacré champion du Monde car son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez, seul pilote à pouvoir lui contester la couronne mondiale, n’a pas terminé la course après sa sortie de piste au 11è des 19 tours de la course.

C’est le troisième titre consécutif pour le pilote Red Bull après ceux obtenus en 2021 à Abu Dhabi lors du dernier rendez-vous de la saison et en 2022 au Japon alors qu’il restait quatre Grand Prix à disputer.

Cette fois-ci, et pour la première fois dans l’histoire de la Formule 1, c’est à l’issue d’une course sprint que le Néerlandais a été sacré alors qu’il reste, avec le GP du Qatar à disputer dimanche 8 octobre, six Grand Prix à courir avant la fin de la saison.



