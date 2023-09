F1 : Fernando Alonso devient le premier pilote à dépasser les 100.000 km en course

C’est à l’issue du Grand Prix de Singapour que l’écurie Aston Martin a posté un message sur les réseaux sociaux en indiquant l’exploit réalisé par son pilote Fernando Alonso. "Fernando vient de devenir le premier pilote de l'histoire de la F1 à parcourir 100.000 km dans des conditions de course. Une légende de notre sport".



À 42 ans, l'Espagnol, qui est déjà le plus âgé des pilotes en activité et qui est aussi le recordman du plus grand nombre de courses de F1 avec 368 Grands Prix, est donc devenu le premier pilote de toute l’histoire de ce sport à franchir la barre symbolique des 100.000 km effectués en course. Ce moment, passé inaperçu durant le Grand Prix de Singapour, est intervenu au 16e tour de course alors que l’Espagnol pointait en 5e position. Malheureusement pour lui, il a connu une fin de course difficile et a passé le drapeau à damier en 15e position.



C’est la première fois cette année qu’il termine un Grand Prix sans le moindre point. Avec plus de 100.000 km au compteur, le champion du monde 2005 et 2006 avec Renault a parcouru l'équivalent de 2.328 marathons (42,195 km) mais aussi deux tours et demi autour de la circonférence de la Terre au volant d’une Formule 1.

