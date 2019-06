publié le 20/06/2019 à 12:40

Après le gros couac de l’an passé, où des milliers de spectateurs n’avaient pu accéder au circuit suite à d’importants bouchons et dysfonctionnements, la préfecture du Var et les organisateurs de l’événement ont pris de radicales dispositions pour la bonne tenue du Grand Prix de France qui se déroule dimanche 23 juin sur le circuit Paul Ricard du Castellet.

Ainsi, pour assurer la sécurité et le flux des 80.000 spectateurs attendus, 400 gendarmes, 70 sapeurs-pompiers, mais également une compagnie de CRS, des policiers et le SAMU du Var sont mobilisés. Les autorités, qui contrôleront également le site avec des drones, seront également présentes sur tous les axes menant au circuit.

Pour garantir la plus grande fluidité de circulation, la circulation des poids-lourds sera régulée et strictement interdite le jour de la course ; quant aux cyclistes, ils n'auront pas le droit de circuler autour du circuit. Par ailleurs, la préfecture du Var a annoncé que 13 écoles et deux collèges des communes voisines du circuit seront fermées vendredi 21 juin.

Avec la gratuité des parkings, la mise en place de navettes, des modifications des voies de circulation, les organisateurs du Grand Prix se sont associés avec l’application Waze et ont investi près d’un million d’euros pour s’assurer que tout se passera bien. "Nous avons appris de nos erreurs et beaucoup travaillé toute l’année pour y remédier", assure Ludovic Arnault, directeur du divertissement et de la mobilité auprès du Groupement d’intérêt public du GP de France.