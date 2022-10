F1-GP des États-Unis : les 3 records désormais dans le viseur de Max Verstappen

En remportant le Grand Prix du Japon dimanche 9 octobre, Max Verstappen a officiellement décroché sa deuxième couronne mondiale après celle obtenue à l’issue du championnat 2021. Consécration logique, tant le pilote Red Bull-Honda a dominé ses adversaires tout au long de la saison. Mais le Néerlandais de 25 ans ne compte pas s’arrêter là et espère terminer en beauté en allant chercher quelques records.



Cela commence dimanche 23 octobre au GP des États-Unis qui va se disputer à Austin. "Super Max" a l’occasion d’égaler le record de 13 victoires sur une saison, performance que seuls les Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel ont réalisé, respectivement en 2004 et 2013. Et comme à l’issue de ce rendez-vous Texan il restera encore trois courses à disputer (Mexique, Brésil, Abu Dhabi), le natif de Hasselt (Belgique) pourrait bien dépasser ses illustres aînés.



Autre record qui pourrait tomber à la fin de cette 73e édition du championnat du monde de Formule 1, le nombre de points inscrits sur une année. Avec 366 points et alors qu’il reste quatre courses, donc potentiellement 116 points (4x26 + 12 points de la course sprint du Brésil), Verstappen pourrait pulvériser le record établi en 2019 par Lewis Hamilton : 413 points.



Enfin, dernier record à la portée du fils de l'ancien pilote de F1 Jos Verstappen, celui du nombre de points d’avance sur le 2e au classement des pilotes. Avant le GP des USA, Max Verstappen compte 113 points d’avance sur Sergio Pérez. Le record à battre est détenu par Sebastian Vettel, qui avait décroché son 4e titre mondial en 2013 avec 155 points d’avance sur Fernando Alonso.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info