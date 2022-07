F1 : un proche de Schumacher fustige "les mensonges" de la famille de l'ex-pilote sur sa santé

Neuf ans après l'accident de ski de Michael Schumacher, Willi Weber, son ancien manager, sort du silence et accuse la famille de l'ancien pilote allemand. Ce dernier estime avoir été mis à l'écart au lendemain de l'accident survenu dans la célèbre station de ski de Méribel dans les Alpes, et ayant plongé le sportif dans le coma.

C’est une énorme douleur pour moi. J’ai essayé des centaines de fois de contacter Corinna (l’épouse de Michael, ndlr) et elle ne m’a jamais répondu. J’ai rappelé le lendemain de l’accident et personne n’a répondu. Je ne m’attendais pas à un tel comportement et je suis toujours en colère. Ils m’ont tenu à l’écart, disant que c’était trop tôt, après que c’était trop tard. Cela fait 9 ans. Peut-être qu’ils devraient dire les choses telles qu’elles sont", a-t-il fustigé dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et relayé par RMC Sport.

Il faut dire que depuis ce terrible évènement, la famille de Michael Schumacher fait tout pour garder le secret sur son état de santé. Aucune information précise n'a en effet été rendue publique en neuf ans et l'Allemand n'a d'ailleurs jamais été revu en public, une situation que regrette Willi Weber : "Au départ, je pouvais comprendre, mais depuis, nous n'avons entendu que des mensonges de leur part. Il était comme un fils pour moi. Même aujourd'hui, ça me fait mal d'en parler", confie-t-il, sans pour autant donner plus de précisions.

Sa famille et amis veulent "la paix"

Schumacher, victime de lésions cérébrales graves, est toujours pris en charge par le personnel médical à son domicile de Gland, en Suisse. Les dernières informations sur sa santé remontent à fin 2021. Jean Todt, ancien directeur de l'écurie Scuderia Ferrari dont le pilote de 53 ans faisait parti pendant 10 ans, lui a rendu visite : "Je comprends pourquoi sa famille le protège, parce que nous devrions le laisser en paix. Michael se bat, nous pouvons seulement espérer que son état s'améliore", avait-il dit au journal britannique Daily Mail.

Dans un documentaire Netflix, sorti en septembre 2021, son épouse, Corinna, mise en cause ce jeudi par Willi Weber, avait affirmé essayer de "préserver la cellule familiale que Michael aimait tant et qu'il aime toujours" : "On continue de vivre nos vies. La vie privée reste privée, comme il aimait le dire. Il a toujours veillé sur nous, c'est désormais à nous de veiller sur lui", avait-elle estimé.

