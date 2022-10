F1 - GP du Japon : "J’aurai pu me tuer", hurle Pierre Gasly

Ce dimanche 9 octobre au départ du Grand Prix du Japon et après un premier tour dantesque réalisé sous la pluie où l’accident de Carlos Sainz a provoqué un drapeau rouge, Pierre Gasly s’est retrouvé dans une situation incroyable au moment où il reprenait la piste après avoir changé son aileron endommagé (le pilote AlphaTauri avait heurté un panneau publicitaire apparu sur la piste après l’accident de Sainz).



En effet, le Français a croisé un véhicule d'intervention de style tracteur dépanneuse qui était présent sur le tracé Japonais. "Qu'est-ce que c'est que ça ?", a-t-il crié dans sa radio de course. "C'est quoi ce tracteur sur la piste ? Je suis passé à côté. C'est inacceptable. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Je ne peux pas y croire."



À son retour dans le stand, Pierre Gasly a paru très énervé et à hurler sa colère en lançant : "J'aurais pu me tuer". Cet incident intervient presque huit ans jour pour jour après l’accident fatal à Jules Bianchi sur ce même circuit de Suzuka. Le pilote Français décédé quelques semaines plus tard des suites de ses blessures avait, sous la pluie, percuté un engin qui était en train de dépanner une autre monoplace sortie de piste. "Aucun respect pour la vie du pilote, aucun respect pour la mémoire de Jules, incroyable", s’est permis de réagir le père de Jules, Philippe Bianchi sur les réseaux sociaux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info