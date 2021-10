F1 - GP de Turquie : 2e, Verstappen reprend la tête du championnat

Un changement tardif de pneu a fait perdre quelques places à Lewis Hamilton, et permet à Verstappen de reprendre la tête du classement des pilotes. Valtteri Bottas a remporté, ce dimanche 10 octobre, le Grand Prix de Turquie, terminant devant les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Sergio Pérez.

Parti 11e, Lewis Hamilton a rattrapé son retard et a longtemps fait la course à la 3e place, juste derrière le duo de tête Bottas-Verstappen. Mais après un passage aux stands au 51e tour, le Britannique est ressorti 5e, juste derrière le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Pierre Gasly (Alpha Tauri), a bien failli le rattraper dans les derniers tours, mais le Français se contente finalement d'une 6e place à trois secondes du recordman du nombre de victoires.

Max Vertsappen dispose à présent d'une avance de six points sur Lewis Hamilton. Un championnat plus serré que jamais, dont le suspense pourrait se poursuivre jusqu'au bout des six courses restantes.