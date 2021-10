Formule 1 : Pierre Gasly espère retrouver des couleurs en Turquie

Depuis le début de la saison, Pierre Gasly était quasiment toujours entré dans les points, montant même sur la troisième marche du podium en Azerbaïdjan et obtenant une très belle 4e place à Zandvoort lors du GP des Pays-Bas. Mais les deux derniers rendez-vous de la saison ont tourné au fiasco pour le jeune pilote Normand.

Après un abandon à Monza, un an après son sacre sur ce même Grand Prix d’Italie, Pierre Gasly a déjoué lors du GP de Russie le 26 septembre dernier en terminant 13e à un tour de Lewis Hamilton, le grand vainqueur du jour.



"Nous avons raté une belle opportunité en Russie, car nous n'avons pas tiré le meilleur parti des occasions que nous avions. Nous avons travaillé depuis pour comprendre ce que nous aurions pu faire de mieux afin d'être le mieux préparés possible, et de revenir près de l'avant, à partir de ce week-end en Turquie", explique le pilote Alpha Tauri.

Une mise au point avec son équipe technique

Depuis le rendez-vous raté de Sotchi, Pierre Gasly a pu parler à ses ingénieurs pour comprendre ce qu’il s’est passé en Russie. "Ce week-end là nous nous sommes trompés en qualifications puis en course. Nous avons laissé de gros points sur la table. Nous n’étions pas sur la piste avec les bons pneus. Il nous faut donc améliorer nos prévisions météorologiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire de telles erreurs si nous voulons nous battre pour la cinquième place du championnat", explique le Français.

Après cette mise au point, place désormais au Grand Prix de Turquie sur l’Istanbul Park où l’an passé Pierre Gasly avait terminé 13e après avoir été pénalisé et être parti en fond de grille. "C'est une piste très technique, compliquée au niveau du pilotage. Je suis impatient d'y être et j'espère que nous pourrons être compétitifs et réduire l'écart avec Alpine, qui est actuellement devant nous", confie Pierre Gasly.

Grand Prix de Turquie

Vendredi 8 octobre

Essais libres à 10h30 et 14h

Samedi 9 octobre

Essais libres à 11h

Qualifications à 14h

Dimanche 10 octobre

Grand Prix à 14h