F1 - GP d’Espagne : Fernando Alonso peut-il l’emporter chez lui ?

À 41 ans, Fernando Alonso est toujours là, toujours aussi vert, comme son Aston Martin. Actuel 3e du classement des pilotes, le natif de Oviedo vit une 20e saison en Formule 1 assez impressionnante puisqu’en six Grand Prix disputés, il est monté cinq fois sur le podium. La seule fois où le double champion du monde (2005 et 2006) a échoué, c’était à Bakou, en avril, avec une 4e place. Avant le rendez-vous espagnol, il reste sur une belle 2e place à Monaco derrière Max Verstappen.

"L'émotion est toujours au rendez-vous après un résultat incroyable à Monaco, souligne-t-il. Mais maintenant, nous nous concentrons sur ma course à domicile ici en Espagne. J'ai hâte de voir tous les fans espagnols et d'Aston Martin en force pour soutenir notre équipe. J'espère voir beaucoup de vert dans les tribunes ce week-end". Sur le circuit de Barcelone, Fernando Alonso va donc tenter dimanche 4 juin d’aller chercher une 33e victoire en F1, la dernière remontant au 12 mai 2013 au volant d’une Ferrari, lors du Grand Prix... d’Espagne.



"Jusqu'à présent, nous avons signé beaucoup de 3es places, une 2e place à Monaco. La prochaine qu'il nous faut, c'est la plus haute marche. Mais je ne suis pas obsédé par cela et nous allons profiter de chaque instant, d’autant que nous avons beaucoup d'expérience de ce circuit". Grâce à son Aston Martin, qui depuis le début de la saison s’affiche comme la seule véritable concurrente des Red Bull, Fernando Alonso a donc les moyens d’aller chercher la victoire à Barcelone et de remonter sur la plus haute marche d’un podium, ce qu’il n’a pas fait depuis plus de 10 ans.

GP d'Espagne : le programme

Grand Prix d’Espagne

Vendredi 2 juin : Essais libres à 13h30 et 17h

Samedi 3 juin : Essais libres à 12h30 – Qualifications à 16h

Dimanche 4 juin : Course (66 tours) à 15h



