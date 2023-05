24 Heures du Mans 2023 : 100 ans de passion, de voitures légendaires et d'innovations

24 HEURES DU MANS - La plus grande course automobile du monde fête son centenaire

24 HEURES DU MANS - La plus grande course automobile du monde fête son centenaire

Les 24 Heures du Mans fêtent leur centenaire. 100 ans que des bolides tournent autour du circuit de la Sarthe, 100 ans que des milliers de fans viennent au Mans pour y assister et qu’aujourd’hui, derrière leur écran, ce sont plus de 120 millions de téléspectateurs qui regardent cette course diffusée dans 190 pays.

Tout a commencé le 26 mai 1923 quand, sous le déluge, 33 voitures sont se sont élancées. Depuis, ce sont des centaines de bolides qui ont tourné sur le circuit de la Sarthe, emprunté

des secteurs mondialement connus comme les Hunaudières, la descente de la chapelle, le virage du tertre rouge ou sont passés sous la célèbre passerelle érigée par le manufacturier Dunlop.



Et puis, à l’entrée du circuit, se situe le musée des 24 heures du Mans. C’est là, du 1er juin au 2 juillet 2023 que va se tenir la Grande exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans. C’est une exposition qui regroupe 86 voitures authentiques : 65 gagnantes et 21 voitures marquantes des 24 Heures du Mans.

Cent ans d’histoire automobile

La stèle du centenaire à proximité de la ligne droite des Hunaudières Crédits : Frédéric Veille

La passerelle Dunlop Crédits : Frédéric Veille

L'entrée du circuit des 24 heures Crédits : Frédéric Veille

La combinaison de Steve McQueen exposée au Musée Crédits : Frédéric Veille

La Chenard et Walker vainqueur de la 1è édition exposée au Musée des 24 heures du Mans Crédits : Frédéric Veille

Fabrice Bourrigaud directeur du Musée des 24 heures du mans pose à côté du 1er panneau du circuit Crédits : Frédéric Veille

Le trophée du Centenaire des 24 Heures du Mans Crédits : ACO

La vitrine consacrée à Henri Pescarolo au Musée des 24 heures Crédits : Frédéric Veille Précédent Suivant

L’exposition plonge aussi les visiteurs à travers cent ans d’histoire automobile. D'une décennie à une autre, le public peut ainsi découvrir l’évolution du circuit, les records et les grands événements qui ont marqué les 24 Heures du Mans comme l’effroyable accident survenu le 11 juin 1955 avec son bilan officiel et terrifiant de 82 morts et 94 blessés.



Mais le Centenaire des 24 Heures du Mans, c’est aussi l’occasion de mieux connaitre Phil Hill, le premier Américain à remporter l’épreuve, de découvrir l’univers Ferrari, la mythique Ford GT 40, la WM à moteur Peugeot V6 Turbo flashée à 405 km/h, les invincibles Porsche.

Le Mans, le laboratoire de l’automobile

Depuis 100 ans, Le Mans a aussi ses héros, comme Jacky Ickx,