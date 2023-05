F1 – GP de Monaco : Max Verstappen l’emporte sous la pluie, Ocon 3è

Même la pluie Monégasque n’a pas arrêtée Max Verstappen qui ce dimanche 28 mai a remporté, sans vraiment de concurrence, le Grand Prix de Monaco. Week-end parfait pour le double champion du Monde en titre qui avait réalisé la pole position la veille.

Max Verstappen signe sa deuxième victoire à Monaco après celle de 2021. C’est sa 39è victoire depuis son arrivée en Formule 1.

Pour sa quatrième victoire de la saison après celles de Bahrein, Melbourne et Miami, le pilote Red Bull s’impose avec plus de 27 secondes devant l’Aston Martin de Fernando Alonso et Esteban Ocon sur Alpine. C’était la position des trois pilotes sur la grille de départ.

Avec cette belle 3è place, Esteban Ocon signe le 3è podium de sa carrière après sa 2è place à Sakhir en 2020 et sa victoire en Hongrie en 2021.

La 4è place de ce Grand prix de Monaco revient à Lewis Hamilton (Mercedes) qui devance l’autre Mercedes de George Russell. Charles Leclerc (Ferrari) prend la 6è place devant Pierre Gasly (Alpine) et Carlos Sainz (Ferrari).

C’est au 51è tour que la course a commencé à s’emballer avec l’arrivée de la pluie sur la Principauté où tour à tour plusieurs pilotes sont partis à la faute sur une piste devenue ultra glissante.

Max Verstappen ayant suffisamment d’avance sur Alonso a su gérer parfaitement ce changement d’adhérence comme Esteban Ocon rentré au stand à temps pour passer les pneus intermédiaires.

A ce moment là de la course et alors qu’il restait vingt tours à parcourir Verstappen possédait 18 secondes d’avance sur Alonso et 25 sur Ocon. Une hiérarchie qui ne devait pas évoluer jusqu’au drapeau à damier.

Au classement mondial des pilotes Max Verstappen s’envole avec désormais 144 points devant son co équipier Sergio Perez (105) et Fernando Alonso. (93).

Prochain Grand Prix le 4 juin en Espagne

