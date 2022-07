F1-GP d’Autriche : victoire de Leclerc devant Verstappen et Hamilton

Avec brio mais aussi dans la douleur, Charles Leclerc a renoué avec la victoire, dimanche 10 juillet sur le Red Bull Ring de Spielberg. Parti en 2e position, le pilote Ferrari s’est imposé devant la Red Bull de Max Verstappen, qui était encouragé par toute une marée "oranje". "Une vraie belle course, le rythme était là, on a eu une belle bataille avec Max, surtout qu’à la fin j’ai eu un problème avec ma pédale d’accélérateur, a commenté le Monégasque. Mais on a tenu jusqu’à la fin".

Charles Leclerc remporte la cinquième victoire de sa carrière en F1. C’est Lewis Hamilton qui monte sur la 3e marche du podium, et la troisième fois en trois courses que le Britannique termine 3e. Le septuple champion du monde prouve ainsi que Mercedes revient dans la course, alors que ce Grand Prix d’Autriche, 11e rendez-vous de la saison, marque la mi-championnat.



Le dernier podium de Charles Leclerc remontait au GP de Miami le 8 mai dernier. Quant à la dernière victoire d’une Ferrari sur les terres du Red Bull Ring, elle remontait à 2003 avec Michael Schumacher.

Ocon 5e

Pour son 100e Grand Prix en Formule 1, Esteban Ocon a décroché une superbe 5e place au volant de son Alpine. Le pilote Normand, parti en 6e position, a su maintenir ses adversaires à distance mais n’a pu rivaliser avec les deux Mercedes, beaucoup plus rapides que la monoplace française.



C’est en revanche une course à oublier pour l’autre pilote français du plateau puisque pénalisé à deux reprises de 5 secondes, Pierre Gasly et son AlphaTauri ont terminé 15e. Prochain rendez-vous, le Grand Prix de France le 24 juillet.

