F1 : une discipline avant tout dangereuse pour 78% des Français

78% des Français et 80% des amateurs de Formule 1 estiment que le championnat du monde de Formule 1 est une compétition dangereuse, des niveaux en hausse depuis le début de la saison (+2 et +6 points).

Le halo et le système Hans, qui protège le cou et la tête des pilotes ont été des équipements de sécurité récemment introduit particulièrement utiles. Les amateurs de F1 souhaitent aller encore plus loin : 72% sont favorables à l’intervention systématique de la voiture de sécurité.

Enfin, concernant le Grand Prix de France, 54% des Français et 64% des amateurs de F1 sont favorables à la candidature de Nice pour prendre la place du circuit Paul Ricard du Castellet.

Voici les enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 352 amateurs de Formule 1.

Une discipline dangereuse pour 78% des Français

Les images du crash de Guanyu Zhou ont fait le tour du monde. Le pilote chinois en est sorti totalement indemne, mais une nouvelle fois la question de la sécurité des pilotes se pose. Pour les Français, cela ne fait aucun doute, le championnat de F1 est une compétition dangereuse. 78% d’entre eux le pensent. Ce sentiment est tout aussi présent chez les amateurs de Formule 1 (80%).

Surtout, ces niveaux sont en hausse de 2 et 6 points depuis le début de la saison, signe que l’accident de Silverstone a marqué les esprits. Mais le risque semble être inhérent à la course automobile pour les Français. Car cela ne les empêche pas de porter un regard positif sur la F1. C’est une compétition spectaculaire à leurs yeux (69% des Français et 89% des amateurs), qui pour certains devient même passionnante (45% et 82%).

Bénéfice collatéral, c’est aussi un bon laboratoire technologique pour l’industrie automobile (72% le pensent et 88% chez les amateurs de F1). Elle donne d’ailleurs une bonne image de cette industrie selon eux (61% et 86%). Résultat, 56% des Français et 86% des amateurs ont une bonne image du championnat du monde de Formule 1, soit 5 points et 1 point de plus qu’au début de la saison.

Seule ombre au tableau, 48% des Français mais surtout 60% des amateurs considèrent que les résultats dépendent trop des qualités des voitures et pas suffisamment de celles des

pilotes.

F1 : une discipline dangereuse pour 78% des Français Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

