F1-GP d'Abou Dhabi : dernier drapeau à damier pour Kimi Räikkönen

Si pour ce dernier rendez-vous de la saison 2021 tous les projecteurs seront braqués sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, en lutte pour le titre mondial, l’autre événement de ce Grand Prix d’Abu Dhabi sera le départ à la retraite de Kimi Räikkönen, recordman du nombre de départs dans la discipline (350).

Ses débuts en Formule 1, Kimi Räikkönen les faits en 2001 avec l’écurie Sauber sur le circuit de Melbourne en Australie. Le Finlandais n’a alors que 21 ans, est inexpérimenté en monoplace mais apprend très vite, si bien que pour sa première saison il ravit par deux fois la 4e place d’un Grand Prix, en Autriche puis au Canada.

C’est ainsi qu’il tape dans l’œil de McLaren, où il enchaine cinq saisons au plus haut niveau (2002-2006), décroche cinq victoires et est appelé par Ferrari pour remplacer Michael Schumacher en 2007. Pari immédiatement gagnant puisqu’avec six victoires avec la Scuderia, il décroche le titre de champion du monde, avec un point d'avance sur un jeune débutant, un certain Lewis Hamilton.

Double record

Les deux saisons suivantes chez Ferrari seront moins prolifiques (trois succès en en tout). celui que le paddock surnomme "Ice Man" prend ensuite une pause de deux ans pour aller courir en rallye, puis revient en F1 chez Lotus (2012-2013), retrouve Ferrari (2014-2018) avant de terminer chez Alfa Romeo. Au final, après 19 saisons en F1, ce qui constitue un record, Kimi Räikkönen aura glané 18 poles positions, 21 victoires et 103 podiums jusqu’à son 350e et dernier Grand Prix, là aussi un record.

"Si on regarde les résultats, 2007 est mon meilleur souvenir, a-t-il récemment déclaré à l’AFP. Sinon, chaque année, il y a des bons et des mauvais moments, comme dans la vie... Si trop d’années avaient été plus mauvaises que sympas, je ne serais jamais resté aussi longtemps. Ceci dit, je suis content d’en voir la fin".

J’ai hâte de n’avoir rien de prévu Kimi Räikkönen

Récemment encore, Kimi Räikkönen a répété ne pas encore savoir ce qu’il fera dans le futur, voulant d’abord passer plus de temps en famille auprès de ses deux enfants. "La F1 prend énormément de temps mais ça n’a jamais été l’essentiel pour moi. Ma vie a toujours été en dehors. Il y a d’autres domaines plus importants. Aujourd’hui, mon emploi du temps affecte toute ma famille et j’ai hâte de n’avoir rien de prévu et faire ce dont ils ont envie".