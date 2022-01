Euro de handball : les Bleus s'inclinent en demi-finale face à la Suède

Les Bleus butent à nouveau sur la Suède. Malgré un bon début de match, les handballeurs français, champions olympiques il y a six mois à Tokyo, se sont inclinés contre la Suède 34 à 33, en demi-finale de l'Euro 2022, vendredi soir à Budapest, et devront se contenter du match pour la troisième place.

Les Français, qui avaient très bien démarré leur rencontre, ont été en grande difficulté sur les actions offensives de Jim Gottfridsson et Jonathan Carlsbogaard. Les Suédois ont pris les commandes au cours de la première période pour ne plus jamais laisser les joueurs de Guillaume Gille repasser devant, avec un écart qui a longtemps oscillé entre deux et quatre buts en faveur des Scandinaves. Les Français ont pourtant eu deux balles pour revenir dans les derniers instants, mais le gardien Suédois Andreas Palicka, auteur d'une très grande partie, a anéanti leurs espoirs.

Les Bleus joueront dimanche, à 15h30, pour la médaille de bronze contre le Danemark pour un remake de la finale des Jeux de Tokyo, alors que la Suède tentera dimanche, à 18h, de barrer la route des Espagnols, doubles tenants du titre, vers un troisième titre continental consécutif.