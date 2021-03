"E=M6" fête ses 30 ans : 12 podcasts présentés par Mac Lesggy à écouter

publié le 14/03/2021 à 07:02

E=M6 fête ses 30 ans. L'émission de vulgarisation scientifique est l'un des plus anciens programmes encore diffusés à la télévision française. En présentant le premier numéro le 10 février 1991, Mac Lesggy ne pensait sans doute pas que ce rendez-vous allait trouver l'équation parfaite pour traverser le temps. 1.035 émissions plus tard, E=M6 est toujours là.

Bouille sympathique, lunettes zébrées, costume-cravate, Olivier Lesgourgues, de son vrai nom, a révolutionné la façon de parler de la science sur le petit écran. Avec son ton chaleureux, un sens unique de la pédagogie et son enthousiasme communicatif, l'ingénieur agronome de formation a passionné les Français pour des sujets aussi divers que les nouvelles technologies, l'énergie, le corps humain ou encore l'alimentation.

En plus de son émission sur M6, Mac Lesggy a enregistré en 2019 un podcast : E=M6… au carré !, une série de 12 épisodes dans la lignée du programme télé pour découvrir les facettes insoupçonnées de notre quotidien et nous aider à mieux consommer.

Dans ce podcast que nous vous proposons de (re)découvrir, l'animateur répond à des questions essentielles, concernantes, mais aussi parfois surprenantes : pourquoi y a-t-il de l'humidité dans nos maisons ? Pourquoi nos cheveux deviennent-ils blancs ? Pourquoi l'ail donne mauvaise haleine et l'oignon pique les yeux ? Pourquoi le café filtre et expresso n'ont pas le même goût ? Pourquoi les biscuits secs ramollissent et les mous durcissent ?



>> E=M6...au carré !, une série scientifique pour vous faire découvrir les facettes insoupçonnées de votre quotidien et vous aider à consommer en toute conscience. Un podcast RTL Originals.