Le Tour passe dimanche 11 juillet par son point le plus haut, au Port d'Envalira, à 2.408 mètres d'altitude, dans la 15e étape qui se termine dans la principauté d'Andorre à la veille de la seconde journée de repos. Montées et descentes se succèdent sur le parcours de 191,3 km : trois ascensions classées en 1re catégorie (Mont-Louis, Envalira, Beixalis), une en 2e (Puymorens).

"Dans le col de Beixalis, cela va exploser dans tous les sens", annonce le directeur de course Thierry Gouvenou, à propos de la dernière difficulté, inédite dans le Tour (6,4 km à 8,5 %). "Le contraste sera total avec le début d'étape, les coureurs vont soudainement se retrouver sur une route très étroite et extrêmement raide".

Après le sommet situé à moins de 15 km de l'arrivée, la descente sera technique et piégeuse jusqu'à la ligne installée dans la capitale de la Principauté. Ville-étape pour la 5e fois, Andorre-la-Vieille n'a accueilli une arrivée d'étape qu'en 1964, année du succès du grimpeur espagnol Julio Jimenez (2e du Tour 1967). Départ fictif de Céret à 12h20, réel à 12h30. Arrivée prévue entre 17h25 et 18h10.

Tour de France 2021 : le profil de la 15e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP

Le film de la 15e étape :

13h44 - Davide Ballerini mène le groupe de tête.



13h40 - L'équipe FdJ n'a pas de coureurs dans le groupe de tête, 3 dans le groupe d'attaque.



13h37 - 8 coureurs sont devant, la mésentente règne dans l'échappée.



13h33 - 6 coureurs ont pris la tête.



13h32 - L'échappée se disloque.



13h31 - L'échappée a 4'34 d'avance sur le peloton.



13h28 - Le Premier ministre est présent à Prades que les coureurs vont traverser dans quelques minutes.



13h23 - 31 coureurs à l'avant : un quart du peloton.



13h20 - Jonction entre les deux groupes : l'échappée est de 30 coureurs.



13h15 - 2 des poursuivants sont déjà parvenus à rejoindre la tête de course, où ils sont donc désormais 10. Les 20 autres poursuivants sont à 15 secondes.



13h12 - Toujours 20 secondes d'écart entre les deux groupes de tête, le peloton maillot jaune à 2'41". 161 km à parcourir.



13h08 - Le peloton maillot jaune semble se relever. 1'34" de retard sur les 8 hommes de tête, 1'15" sur les poursuivants, désormais au nombre de 22.

13h00 - Le point sur la course après 19 km : un groupe de 8 en tête avec les Français Paret-Peintre et Bernard, 32 secondes d'avance sur un groupe de 20 avec Alaphilippe, 49 secondes sur le peloton.



12h56 - Un groupe d'une vingtaine de coureurs s'est détaché du peloton pour partir en contre. Il y a là du beau monde avec Alaphillipe, Gaudu, Madouas, Latour, Van Aert, Valverde, Quintana, Nibali, Woods...

12h53 - Pierre Latour tente une nouvelle fois de sortir du peloton, Nairo Quintana est également présent à l'avant. 26 secondes de retard sur les 8 hommes de tête.



12h48 - Jonction à l'avant entre De Gendt et le groupe de 7 avec également Dan Martin et Steven Kruijswijk. Seulement 20 secondes de marge sur l'avant du peloton, où l'on retrouve Julien Alaphilippe.



12h45 - Toujours un seul homme en tête, le Belge De Gendt. 17 secondes d'avance sur l'avant du peloton. Un groupe est en contre avec les Français Aurélien Paret-Peintre, 13e du général, et Julien Bernard.

12h39 - 25 secondes de marge pour De Gendt sur l'avant du peloton, toujours en file indienne, avec Van Aert aux avant-postes.



12h37 - 7 secondes d'avance pour De Gendt. Plusieurs coureurs tente de faire la jonction.



12h35 - Le Belge Thomas De Gendt relance à l'avant et parvient à creuser un écart sur l'avant du peloton.



12h33 - Un groupe de 5 avec Woods s'est détaché durant quelques mètres mais l'avant du peloton est de nouveau groupée, en file indienne.



12h30 - Le premier attaquant du jour est le porteur du maillot à pois, le Canadien Michael Woods. 35 points au maximum sont en jeu aujourd'hui.



12h29 - C'est parti pour cette 15e étape.

12h26 - Le top 30 du classement général :



1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 56 h 50:21.

2. Guillaume Martin (FRA/COF) à 4:04.

3. Rigoberto Urán (COL/EF1) 5:18.

4. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:32.

5. Richard Carapaz (ECU/INE) 5:33.

6. Ben O'Connor (AUS/AG2) 5:58.

7. Wilco Kelderman (NED/BOR) 6:16.

8. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 6:30.

9. Enric Mas (ESP/MOV) 7:11.

10. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 9:48.

11. Pello Bilbao (ESP/BAH) 10:28.

12. Esteban Chaves (COL/BIK) 20:28.

13. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 24:44.

14. Louis Meintjes (RSA/INT) 26:53.

15. David Gaudu (FRA/GFJ) 30:51.

16. Wout van Aert (BEL/JUM) 31:43.

17. Bauke Mollema (NED/TRE) 32:02.

18. Sergio Henao (COL/QHU) 37:28.

19. Wouter Poels (NED/BAH) 39:31.

20. Dylan Teuns (BEL/BAH) 43:54.

21. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 47:37.

22. Sergio Higuita (COL/EF1) 49:04.

23. Patrick Konrad (AUT/BOR) 51:17.

24. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 51:34.

25. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 54:54.

26. Michael Woods (CAN/ISR) 55:15.

27. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 57:38.

28. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 57:38.

29. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 58:41.

30. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1 h 03:02.

...



12h20 - Le départ fictif vient d'être donné, c'est parti pour 3,8 km de défilé.

12h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.