Y aura-t-il officiellement une 28e médaille dans l'escarcelle française, vendredi 6 août, avant les trois promises aux garçons dans les sports collectifs samedi ? Qui la décrochera ? En cyclisme sur piste, Clara Copponi et Marie le Net sont engagées dans la finale du Madison à 10h15. Au pentathlon moderne, Marie Oteiza et Élodie Clouvel pointent respectivement aux 10e et 15e place avant l'équitation à 10h15, puis la partie finale de laser run (course à pied et tir) à 10h30.

En escalade, Anouk Jaubert tentera de faire mieux que Mickaël Mawem, sorti en tête des qualifications mais finalement 5e. Au programme pour la Française, la vitesse à 10h30, le bloc à 11h30 et la difficulté à 14h10. Au stade Olympique, Jimmy Gressier disputera pour sa part la finale du 5.000 m (départ à 14h heure française).

Enfin, au lendemain de l'incroyable 100% des handballeurs, volleyeurs et basketteurs, tous finalistes de leur tournoi, les autres grands temps forts du jour sont fixés à 10h pour les handballeuses et à 13h pour les basketteuses. Elles aussi seront-elles assurées d'une médaille, d'or ou d'argent, dimanche ? Les premières défient les Suédoises en demie, les secondes se frottent aux Japonaises.

09h37 - Les Françaises Marie Oteiza et Élodie Clouvel pointent respectivement aux 10e et 15e place après l'épreuve d'escrime du pentathlon moderne. Elles étaient 13e et 25e au terme de la première journée.



09h26 - Leïla Heurtault n'imitera pas Steven Da Costa: elle a perdu tout espoir de disputer les demi-finales du tournoi de karaté des Jeux olympiques 2020 dans la catégorie des moins de 61 kg en perdant ses trois premiers combats, vendredi.



