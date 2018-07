publié le 26/01/2017 à 20:00

Les handballeurs français se sont qualifiés pour la finale du Mondial 2017 grâce à une victoire contre la Slovénie 31 à 25. Les Bleus ne sont plus qu'à une marche d'un sixième titre planétaire. En cas de victoire finale, ils imiteront les "Costauds", sacrés à domicile en 2001. En tout cas, ils accrochent une quatrième finale en cinq éditions.





Les Bleus n'ont jamais été trop inquiétés par la Slovénie sur cette demi-finale. Ils ont mené de bout en bout ce match. En première période, le bon travail de Vincent Gérard dans la cage, titularisé - pour la première fois - à la place de Thierry Omeyer, a pesé. Il a même été nommé homme du match. Aux avants-postes, l'efficacité de Valentin Porte (4 buts en 20 minutes) et les contre-attaques bien négociées de Kentin Mahé ont fait le reste.

L'écart aurait pu être plus conséquent si Dolenec n'avait pas fait front (5 buts). Quand les Slovènes sont revenus à deux longueurs (16-14), Karabatic et Narcisse ont remis de l'ordre et Nedim Remili a encore fait parler la poudre à neuf mètres pour assurer le succès français.

Le rendez-vous tant attendu sera joué dimanche 29 janvier à 17h30 face à la Norvège, vainqueur de la Croatie (28-25) dans l'autre demi-finale jouée vendredi 27 janvier. Un événement qui aura lieu 16 ans après le sacre des "Costauds" déjà à Bercy. Daniel Narcisse (39 ans) et Thierry Omeyer (40 ans) étaient de la partie...

La fiche technique

Mondial-2017 messieurs - Demi-finale

À Paris-Bercy (AccorHotels Arena) - France bat Slovénie 31 à 25 (mi-temps: 15-12)

Spectateurs : Environ 15.609

Arbitres : MM. Lars Geipel et Marcus Helbig (GER)

France

Buteurs : Remili (6), Narcisse (4), N. Karabatic (3), Mahé (4), Abalo (2), Sorhaindo (1), Fabregas (3), Dipanda (1), Porte (5), Nguessan (2)

Gardiens : Gérard (16 arrêts sur 39 tirs), Omeyer (0/2)

Sélectionneurs : Didier Dinart et Guillaume Gille

Slovénie

Buteurs : Blagotinsek (1), Marguc (3), Kavticnik (2), Janc (3), Dolenec (5), Cingesar (3), Gaber (3), Bezjak (2), Grebenc (2), Zarabec (1)

Gardiens : Skok (10 arrêts sur 36 tirs), Lesjak (2/7)

Sélectionneur : Veselin Vujovic (MNE)

Le film de la soirée :

22h28 - LE MATCH EST TERMINÉ. LA FRANCE EST EN FINALE DE CES MONDIAUX 2017.



22h26 - Les Slovènes n'y croient plus. 31-25, le public est debout, la finale est à bout de bras pour la France.



22h25 - Narcisse et la France reprennent cinq buts d'avances. Il trois cinq minutes de jeu.



22h23 - Premier temps mort demandé par Didier Dinart et le camp français.



22h22 - Kentin Mahé ne manque pas son jet de sept mètres.



22h21 - Les Slovènes marquent deux buts et reviennent à 27-23 .



22h19 - Slok, deuxième gardien slovène met en échec Rémili.



22h17 - Alors que Narcisse avait tiré trop haut, Gérard sort la parade au sol qu'il faut. Le score est toujours de 26-21.



22h15 - Rémili rend cinq buts d'écart à la France. Les Bleus parviennent à garder un confortable matelas de points. 26-21, il reste 11 minutes de jeu.



22h13 - Karabatic est contré par le gardien de la Slovénie.



22h12 - Cingesar marque deux fois de suite en angle fermé. 25-21, 46e minute de jeu.



22h10 - Nedim Rémili creuse encore un peu plus l'écart. 21-15. La Slovénie demande un temps mort.



22h09 - Bezjak tire sur la barre.



22h07 - Vincent Gérard réalise une parade dont profite ensuite Luc Abalo pour donner cinq buts d'avance à la France. L'AccorHotel Arena est debout.



22h06 - Narcisse à nouveau. Le score est de 22-18 et il reste 18 minutes de jeu.



22h04 - Guigou manque son deuxième duel avec Lesjak sur une contre-attaque superbement sortie par le gardien adverse.



22h03 - Nikola Karabatic pour son deuxième but du match.



22h02 - Valentin Porte sort lui aussi du terrain pour deux minutes. La Slovénie avait marqué mais Daniel Narcisse enchaîne lui aussi. 20-16, 38e minute de jeu.



22h01 - Guigou manque son premier jet de sept mètres de la demi-finale à cause d'un lob trop court.



22h00 - Bezjak est expulsé pour deux minutes. La France va jouer à sept contre six.



21h59 - Premier but de Nikola Karabatic (seulement) dans ce match. Il arrive tard mais donne quatre buts d'avance à la France.



21h58 - Bezjak marque le but de la Slovénie, 18-15, 35e minute de jeu.



21h55 - Nedim Remili signe deux buts coup-sur-coup et donne quatre points d'avance à la France. Vincent Gérard est lui sur la lancée de son quart de finale réussi et enchaîne lui aussi deux parades consécutives. 18-14.



21h53 - Kavticnik marque le but du 16-14.



21h52 - La Slovénie marque avant que son gardien arrête un tir de Narcisse mais Porte rattrape le coup. 16-13, 31e minute de jeu.



21h51 - La seconde période démarre à Bercy. Engagement slovène. 15-12.



21h37 - C'est la pause entre la France et la Slovénie. Les Bleus mènent 15-12 et maîtrisent plutôt sereinement cette demie-finale.



21h36 - Nouveau jet de sept mètres inscrit par la Slovénie. 15-12.



21h34 - La première Marseillaise spontanée est entonnée par l'AccorHotel Arena.



21h33 - Dolenec marque malgré l'infériorité numérique mais Mahé profite de l'absence du gardien pour rapidement engagé et marqué dans me but vide. 14-10, 27e minute de jeu.



21h32 - Janc prend deux minutes d'expulsion pour avoir bousculé Mahé alors que le jeu était arrêté.



21h31 - Kentin Mahé toujours, le score est de 13-8 et il reste cinq minutes de jeu avant la pause.



21h30 - La France reprend le large grâce à Kentin Mahé et son 12e buts du match. +4 pour les Bleus.



21h29 - Luc Abalo marque à son tour. 11-8, il reste sept minutes de jeu dans cette première période.



21h28 - Kavticnic marque le but du 10-8.



21h27 - Dolenec inscrit le deuxième jet de sept mètres face à la France. 9-7 pour les Bleus.



21h26 - Daniel Narcisse touche le poteau.



21h22 - Premier temps mort demandé par le coach de la Slovénie.



21h21 - Luc Abalo profite d'une reprise de dribble adverse pour envoyer Valentin Porte en face-à-face. Il marque deux fois de suite et la France passe à +3. 9-6, 21e minute de jeu.



21h20 - Vincent Gérard sort sa deuxième parade du match.



21h18 - Timothey N'Guessan marque le septième but de la France. Gaber lui répond dans la foulée. 7-6 alors que nous sommes à la moitié de la première période.



21h17 - Vincent Gérard sort la balle de l'égalisation face à Dolenec.



21h15 - La Slovénie refait son retard et revient à -1. 6-5 pour la France, 14e minute de jeu.



21h12 - Daniel Narcisse marque le premier but de sa demie-finale. Fabregas revient sur le terrain suite à son expulsion de deux minutes et les Bleus n'en auront pas souffert. Le début de match de la France est très bon.



21h11 - Valentin Porte répond à un jet de sept mètres réussi par la Slovénie. 5-2, 9e minute de jeu.



21h09 - Ludovic Fabregas est exclu deux minutes pour une faute.



21h08 - Nikola Karabatic se fait contrer par le gardien de la Slovénie Lejsak. Mais Fabregas récupère et marque le but du +3. 4-1 pour les Bleus.



21h07 - Premier break pour les Français qui mènent 3-1 grâce à un but en force d'Adrien Dipanda.



21h05 - Valentin Porte pour le deuxième but Français sur un beau décalage de Narcisse. 2-1.



21h03 - Passage en force de Narcisse, les Slovènes en profitent pour égaliser. 1-1.



21h02 - Les Slovènes manquent leur première attaque par un tir hors cadre.



21h01 - Premier but pour Fabregas, le pivot des Bleus, sur une belle passe de Guigou. 1-0 pour la France.

21h00 - Les 14 joueurs sont sur le parquet, le match démarre, première attaque pour les Français.

20h58 - Place à la Marseillaise, reprise par les 17.550 spectateurs présents.



20h56 - Les hymnes nationales sont jouées dans la salle parisienne, à commencer par celle de la Slovénie.



20h51 - La France va commencer avec Adrien Dipandu et Vincent Gérard dans le 7 de départ. Avec eux Karabatic, Porte, Narcisse, Guigou et Sorhaindo.



20h45 - En 2001, La France avait déjà remporté un trophée dans ce Palais Omnisports de Paris-Bercy, l'ancien nom de l'AccordHotels Arena. C'était déjà un championnat du monde. Seize ans plus tard, elle peut rééditer la performance.



20h38 - La dernière breloque des Slovéniens remonte à l'Euro 2004. Ils y avaient récolté la médaille d'argent.



20h31 - Dans ce Mondial, les Bleus ont successivement battu le Brésil 31-16, le Japon 31-19, la Norvège 31-28, la Russie 35-24, la Pologne 26-25 (phase de poules), puis l’Islande 31-25 en 8es et enfin la Suède 33-30 en quart de finale. Sept matches, sept victoires.



20h25 - Après avoir joué leurs matches de poule à Nantes et leurs huitième et quart de finale à Lille, la France retourne à l'AccorHotels Arena de Paris pour ce match face à la Slovénie. 15.700 spectateurs sont attendus ce soir.



20h18 - En préparation de ce Mondial, les Bleus ont affronté deux fois la Slovénie pour deux victoires amicales (29-27 et 33-26).



20h12 - L'autre demi-finale de ce Mondial 2017 oppose la Norvège à la Croatie. Le match aura lieu le vendredi 27 janvier 2017 à Paris (20h45).



20h07 - Voici les dix derniers affrontements entre la France et la Suède



2017 - Amical - France bat Slovénie 33 à 26

2017 - Amical - France bat Slovénie 29 à 27

2015 - Mondial (1/4) - France ba Slovénie 32 à 23

2014 - Golden League - Slovénie bat France 27 à 26

2012 - Euro (tour principal) - France bat Slovénie 28 à 26

2012 - Euro (tour principal) - France bat Slovénie 37 à 28

2007 - Mondial (2e tour) - France bat Slovénie 33 à 19

2006 - Euro (2e tour) - France bat Slovénie 34 à 30

2005 - Mondial (2e tour) - France - Slovénie 26-26

2004 - Euro (2e tour) - Slovénie bat France 27 à 22

Bilan des Français: 7 victoires, 1 nul et 2 défaites

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette seconde demi-finale des Mondiaux 2017 de handball.