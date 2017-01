Mondial 2017 de hand : 88% des Français ont une bonne opinion des Experts

LE BAROMÈTRE - 76% des Français pronostiquent une victoire de l'équipe de France de handball, selon le sondage Odoxa pour RTL et Winamax du dimanche 8 janvier.

08/01/2017

Les Françaises et les Français adorent leur handballeurs. Voici le principal enseignement du sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax sur internet les 4 et 5 janvier, auprès d'un échantillon de 988 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.





Il faut dire que depuis une vingtaine d’années, les spectateurs ont pris l’habitude de voir leur équipe de handball dominer son sport. L’affaire des paris sportifs dans laquelle sont impliqués les frères Nikola et Luka Karabatic n'y change pas grand chose : avec 88% de bonnes opinions (34% très bonne) l'équipe de France recueille un plébiscite.



Même les rugbymen du XV de France n’atteignent pas ce niveau (84% en novembre dernier). Chez les amateurs de handball, l’amour est total : 97% d’entre eux ont une bonne opinion de leur équipe, 64% affirmant même qu’elle est très bonne.

Du haut de ses cinq titres mondiaux et de ses deux titres olympiques, l’équipe de France de handball masculine est la plus titrée dans son sport. Des Barjots de 1995 aux Experts d’aujourd’hui, les équipes françaises ont pris l’habitude d’entamer les compétitions dans la peau du favori. Les Bleus sont encore attendus par les Français pour les championnats du monde 2017 qui débutent mercredi 11 janvier à domicile.



76% d’entre eux pronostiquent ainsi une victoire certaine (13%) ou probable (63%). Chez les amateurs de handball, le pronostic est encore plus optimiste : 94% d’entre eux voient les joueurs de Claude Onesta une nouvelle fois sacrés le 29 janvier. Ces derniers restent pourtant sur une défaite en finale des Jeux Olympiques de Rio face au Danemark en août dernier (28-26).

Nikola Karabatic et Thierry Omeyer sont les deux stars de cette équipe...

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain parisiens se partagent les lauriers. Nikola Karabatic est le joueur préféré des Français (45%) mais l'éternel gardien de but est celui des amateurs de handball (63%). Dans le détail, avec 45% et 39% des citations, les deux étoiles du handball français devancent Daniel Narcisse (16%), Luka Karabatic (16%), Michaël Guigou (12%) et Luc Abalo (9%). Les jeunes espoirs comme Nedim Remili (3%) ne parviennent pas à se hisser au niveau des stars, en place depuis de nombreuses saisons déjà.

... mais sont dominés par Jackson Richardson au panthéon du handball français

Karabatic et Omeyer ont beau être les piliers d'une équipe qui a tout raflé et avoir déjà été désignés meilleur joueur et meilleur gardien du monde, un joueur les devance encore dans le cœur des Français : Jackson Richardson. La première star du hand français, pionnier et fantasque joueur des années 90 est le joueur préféré de 39% des Français et de 62% des amateurs de hand.



Nikola Karabatic arrive en deuxième position (31% chez les deux populations), Thierry Omeyer (29% et 42%) en troisième. Daniel Narcisse échoue au pied du podium (11%) devant le meilleur buteur de tous les temps en équipe de France, Jérôme Fernandez (10%).